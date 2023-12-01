通常采用局部破坏性的手段

鳞状细胞癌的治疗与基底细胞癌相似，包括刮除术、电灼、手术切除、冷冻术、局部化疗（咪喹莫特或5-氟尿嘧啶）、光动力治疗或偶尔采用放射治疗。相比基底细胞癌，鳞状细胞癌有较高的转移风险，因此必须密切治疗和随访。

在唇部或其他皮肤黏膜交界处的鳞状细胞癌应手术切除；有时较难治愈。

对于复发或皮损较大的肿瘤，应该积极地采用Mohs显微外科手术(依据术中显微镜检查逐步切除肿瘤直至边缘切净)或哲手术联合放疗。有神经浸润的肿瘤因具有侵袭性，因此需考虑术后放疗。

如果确诊并找到孤立的转移灶，放疗对其有效。化疗对于广泛转移的病例效果不佳。 对于无法手术的晚期疾病或转移性疾病，程序性死亡受体 1 (PD-1) 抑制剂（例如，cemiplimab、派姆单抗）现在是一种选择。