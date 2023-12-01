鳞状细胞癌是源于表皮角质形成细胞的恶性肿瘤，侵犯真皮，好发于曝光部位。局部破坏可能广泛，晚期可发生转移。依靠活组织检查进行诊断。治疗方案取决于肿瘤的特征，包括刮除术、电干燥术、手术切除，冷冻手术或者偶尔采用放射治疗。
(参见皮肤癌概述。）
鳞状细胞癌是仅次于基底细胞癌的第二大常见的皮肤癌，美国每年超过一百万例发病 （1)。可以发生于正常组织，也可发生于原有的日光性角化症、黏膜白斑或烧伤瘢痕处。
浅色皮肤的人比深色皮肤的人更容易患鳞状细胞癌。
参考文献
1.The Skin Cancer Foundation: Skin Cancer Facts & Statistics: Nonmelanoma skin cancer.访问日期：2023 年 9 月 25 日。
鳞状细胞癌的症状和体征
临床表现高度多样化，任何曝光部位的不愈皮损均应怀疑此病。 肿瘤初始可能为红色丘疹或斑块，表面有鳞屑或结痂，可能演变为结节状或角化过度，有时表面呈疣状。在某些情况下，大部分皮损可能位于周围皮肤下方。最终，肿瘤溃烂并侵犯皮下组织。
这张照片显示了阳光照射区域出现的角化过度的肤色结节，与皮肤鳞状细胞癌一致。
照片由医学博士Thomas Habif提供。
活组织检查诊断出此四肢不规则的红斑斑块为鳞状细胞癌。
© Springer Science+Business Media
鳞状细胞癌的表现多种多样。耳垂上这些色素沉着、鳞状病变在活检中被诊断为鳞状细胞癌。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
唇部鳞状细胞癌高度角化；并非所有唇部鳞状细胞癌都高度角化。
Photo courtesy of Gregory L.Wells, MD.
这张照片显示鳞状细胞癌表现为大的溃疡样区域，在晚期阶段扩散到身体的其他部位。
DR M.A.ANSARY / SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示鳞状细胞癌表现为一个大的溃疡样区域，在晚期扩散到身体的其他部位。
DR M.A.ANSARY / SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示了阳光照射区域出现的角化过度的肤色结节，与皮肤鳞状细胞癌一致。
照片由医学博士Thomas Habif提供。
活组织检查诊断出此四肢不规则的红斑斑块为鳞状细胞癌。
© Springer Science+Business Media
鳞状细胞癌的表现多种多样。耳垂上这些色素沉着、鳞状病变在活检中被诊断为鳞状细胞癌。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
唇部鳞状细胞癌高度角化；并非所有唇部鳞状细胞癌都高度角化。
Photo courtesy of Gregory L.Wells, MD.
这张照片显示鳞状细胞癌表现为大的溃疡样区域，在晚期阶段扩散到身体的其他部位。
DR M.A.ANSARY / SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示鳞状细胞癌表现为一个大的溃疡样区域，在晚期扩散到身体的其他部位。
DR M.A.ANSARY / SCIENCE PHOTO LIBRARY
鳞状细胞癌的诊断
鳞状细胞癌的治疗
通常采用局部破坏性的手段
鳞状细胞癌的治疗与基底细胞癌相似，包括刮除术、电灼、手术切除、冷冻术、局部化疗（咪喹莫特或5-氟尿嘧啶）、光动力治疗或偶尔采用放射治疗。相比基底细胞癌，鳞状细胞癌有较高的转移风险，因此必须密切治疗和随访。
在唇部或其他皮肤黏膜交界处的鳞状细胞癌应手术切除；有时较难治愈。
对于复发或皮损较大的肿瘤，应该积极地采用Mohs显微外科手术(依据术中显微镜检查逐步切除肿瘤直至边缘切净)或哲手术联合放疗。有神经浸润的肿瘤因具有侵袭性，因此需考虑术后放疗。
如果确诊并找到孤立的转移灶，放疗对其有效。化疗对于广泛转移的病例效果不佳。 对于无法手术的晚期疾病或转移性疾病，程序性死亡受体 1 (PD-1) 抑制剂（例如，cemiplimab、派姆单抗）现在是一种选择。
鳞癌的预后
总体上，早期完全切除的小病灶预后良好。皮肤曝光部位的鳞状细胞癌发生区域和远处转移不常见，但也有发生的病例，特别是低分化肿瘤。肿瘤侵袭性的特征包括
直径>2cm
侵犯深度> 2毫米
神经周围侵犯
位置靠近耳朵或朱红色边界
约1/3的舌或黏膜癌在诊断前已有转移( 见 口腔鳞状细胞癌)。
晚期病例发生转移的概率明显增加，可能需要接受大范围手术。最初局部扩展至周围皮肤和淋巴结，最终累及附近器官。耳部附近、唇红边缘、瘢痕处或侵犯神经周围的癌更可能发生转移。即使接受治疗，转移病例的总体5年生存率为34%。
鳞状细胞癌的预防
由于鳞状细胞癌与紫外线(UV)暴露有关，建议采取一些措施来限制暴露。
避光：遮阳，10点上午到下午4点期间（阳光最强时）减少户外活动，避免日光浴和使用晒黑床
衣物保护：长袖衬衫、裤子和宽边帽
使用防晒霜：按说明使用SPF30以上广谱的有UVA/UVB防护作用的防晒霜(例如，每两小时重复使用和游泳或出汗后再使用)；不应为了延长日晒时间而使用防晒霜
关键点
鳞状细胞癌由于具有高发病率和高异质性的临床表现，因此任何曝光部位的不愈皮损均需考虑此病。
转移不常见，但舌或黏膜表面的癌更易转移; 耳、唇红边缘、疤痕附近或有神经周围侵犯更易发生转移。
治疗通常采用局部破坏性的方法，有时也联合放射治疗（例如，瘤体大、复发或有神经周围侵犯）。
PD-1 抑制剂如cemiplimab 和pembrolizumab 可能对晚期或转移性疾病患者有用。