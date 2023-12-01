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Paget病是一种少见的癌症，表现为单侧乳头和乳晕处的湿疹或银屑病样的斑块。 由深部的乳腺导管腺癌向表皮扩散所致。诊断依靠活组织检查。治疗与乳腺癌一样，包括切除乳头和乳晕。对于乳腺外Paget病，治疗方法是手术或局部、放射或激光治疗。
(参见皮肤癌概述。）
乳头Paget病
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DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
佩吉特病发生在乳头，也可能发生在其他部位，最常发生在腹股沟或肛周区域(乳腺外佩吉特病)。 乳房外的Paget病是一种罕见的腺癌，可以起源于皮肤的顶泌腺，也可扩散自膀胱、肛门或直肠的癌症。
在乳腺佩吉特病中，转移性疾病往往出现在诊断时。
乳腺佩吉特病不应与代谢性骨病混淆，后者也被称为佩吉特病。
乳腺佩吉特病的诊断
活组织检查
红肿、渗液、结痂与皮炎非常相似；但若皮损单侧分布、边界清楚且对局部治疗无反应，医生应该怀疑其为癌。活组织检查显示典型的组织学改变。
由于其与内在的癌症相关，因此需要进行系统检查(例如，病史询问和体检、癌症筛查、影像学检查)。
乳腺佩吉特病的治疗
潜在肿瘤的治疗
切除乳头 - 乳晕复合体
乳腺佩吉特病的治疗包括对已发现的潜在肿瘤进行适当的乳腺癌治疗 ，包括广泛切除乳头-乳晕复合体。 如果没有发现潜在的乳腺癌，可以使用乳房切除术或乳头 - 乳晕复合体切除术，然后进行放射治疗。
乳房外Paget病的治疗还可能涉及上覆皮肤受累的处理，局部治疗（例如局部5-氟尿嘧啶，咪喹莫特，光动力疗法），放射疗法，手术或通过 二氧化碳 激光消融。应彻底检查排除内部恶性肿瘤。