Paget病是一种少见的癌症，表现为单侧乳头和乳晕处的湿疹或银屑病样的斑块。 由深部的乳腺导管腺癌向表皮扩散所致。诊断依靠活组织检查。治疗与乳腺癌一样，包括切除乳头和乳晕。对于乳腺外Paget病，治疗方法是手术或局部、放射或激光治疗。

(参见皮肤癌概述。）

乳头Paget病 图片 DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

佩吉特病发生在乳头，也可能发生在其他部位，最常发生在腹股沟或肛周区域(乳腺外佩吉特病)。 乳房外的Paget病是一种罕见的腺癌，可以起源于皮肤的顶泌腺，也可扩散自膀胱、肛门或直肠的癌症。

在乳腺佩吉特病中，转移性疾病往往出现在诊断时。

乳腺佩吉特病不应与代谢性骨病混淆，后者也被称为佩吉特病。

乳腺佩吉特病的诊断 活组织检查 红肿、渗液、结痂与皮炎非常相似；但若皮损单侧分布、边界清楚且对局部治疗无反应，医生应该怀疑其为癌。活组织检查显示典型的组织学改变。 由于其与内在的癌症相关，因此需要进行系统检查(例如，病史询问和体检、癌症筛查、影像学检查)。