毛周角化是一种角化异常疾病，在此病中角质栓填充于毛囊开口处。

毛周角化很常见。病因不明，但是经常有常染色体显性遗传。

毛角化病与特应性皮炎、季节性过敏性鼻炎、寻常型鱼鳞病、肥胖和1型糖尿病有关。

表现为多个小而尖的角化毛囊性丘疹，主要分布在上肢，大腿和臀部外侧。也可能会出现在面部，尤其是儿童。皮损在寒冷天气最明显，有时可在夏天改善。皮肤可以发红。

美容是主要的问题，但有时也可引起瘙痒，罕有引起脓疱丘疹。

毛周角化症 隐藏详情 在毛周角化病中角质栓填充于毛囊开口处。 Image provided by James G.H.Dinulos, MD.