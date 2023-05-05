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毛周角化是一种角化异常疾病，在此病中角质栓填充于毛囊开口处。
毛周角化很常见。病因不明，但是经常有常染色体显性遗传。
毛角化病与特应性皮炎、季节性过敏性鼻炎、寻常型鱼鳞病、肥胖和1型糖尿病有关。
表现为多个小而尖的角化毛囊性丘疹，主要分布在上肢，大腿和臀部外侧。也可能会出现在面部，尤其是儿童。皮损在寒冷天气最明显，有时可在夏天改善。皮肤可以发红。
美容是主要的问题，但有时也可引起瘙痒，罕有引起脓疱丘疹。
毛周角化症
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在毛周角化病中角质栓填充于毛囊开口处。
Image provided by James G.H.Dinulos, MD.
毛周角化症的治疗
对症治疗
毛周角化症通常无需治疗且治疗效果一般不佳。
亲水性凡士林和水（等量）或含有3％水杨酸的凡士林可以帮助使皮损变平。缓冲的乳酸（乳酸铵）洗剂或霜，尿素霜，6％水杨酸霜或凝胶，或0.1％维A酸霜同样有效。其他有效的局部类视黄醇可以包括阿达帕林 0.1% 乳膏或凝胶和他扎罗汀 0.05% 乳膏或凝胶。各种强度的外用他克莫司和壬二酸也被证明是有效的。酸性的霜应当避免用于儿童因为可以引起灼热和刺痛。
脉冲染料和调Q Nd:YAG 1064 nm 激光已成功用于治疗面部发红。