一个人必须携带两个拷贝的异常等位基因才会出现常染色体隐性遗传病。典型的 常染色体隐性遗传病系谱见图。

通常有以下规律：

杂合子不受影响，但携带异常基因。

男女受累的机会均等。

如果未受影响（表型正常）的父母有一个受影响的孩子，则父母都是杂合子。平均而言，他们的孩子中有四分之一受到影响，一半是杂合子，四分之一既不受影响也不携带（基因型正常）。因此，在儿童中，不受影响（即，要么是携带者，要么是基因型正常）的机会是四分之三，而在未受影响的儿童中，成为携带者的机会是三分之二。

受影响的父母和非携带者的父母的所有孩子都是未受影响的杂合子。

对于一方受累，另一方为杂合子的双亲，其子代平均一半受累，一半为杂合子。

双亲均受累的子代都将受累。

父母未受影响但兄弟姐妹受影响的未受影响（表型正常）人有66%的机会成为异常基因携带者。

常染色体隐性遗传

有血缘关系的人更容易携带同—个突变等位基因，故近亲婚配的受累子代的比例明显增加。在隔代或者同代近亲婚配（乱伦）的情况下，由于双方的遗传物质是相似的，子代中发生遗传性疾病的风险很高。在某些人群中，由于创始人效应（即一个群体初期携带病理基因者很少）或由于携带者有选择性优势（如镰形细胞特征的杂合子对疟疾有保护作用），杂合子携带者的比例比较高。

假如遗传病是由于某一特定蛋白质缺失所致（例如酶），一般来说这种蛋白质在携带者体内的量会减少。 如果已经知道基因突变的部位，分子遗传学分析可以鉴定表型正常的杂合子个体（如，大部分情况下可以鉴定囊性纤维化病人）。