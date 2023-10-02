光敏反应是皮肤对阳光的过度反应。它可能与光过敏或光毒性有关，可能是特发性的，或在暴露于某些有毒或致敏物质或化学物质后发生。它有时也可能是全身性疾病的特征（例如，系统性红斑狼疮、卟啉症、糙皮病、色素性干皮病）。诊断是基于临床的。光敏性疾病的诊断主要依据临床。治疗因类型不同而异。

除了日光的急性损伤反应和 慢性损伤反应，还有一系列曝光后的异常反应，即使曝光是短暂的。除非原因很明确，有明确光敏反应的患者均应排除是否患有轻度光敏性表现的系统或皮肤型疾病，如系统性红斑狼疮（SLE）、皮肌炎和卟啉病。

（参见阳光的影响概述。）

日光性荨麻疹 在一些病人中荨麻疹可以在数分钟内于曝光部位发出。皮损通常在24小时内消退。如果波及的面积较大，少数患者亦会出现晕厥、眩晕、哮鸣等全身症状。原因还不确切，可能是因为皮肤内在成分起了光变应原的作用，与其他类型荨麻疹一样产生肥大细胞脱颗粒。日光性荨麻疹与其他类型荨麻疹的区别在于其风团仅出现于曝光过的部位。 日光性荨麻疹 隐藏详情 这张照片显示了一位穿着背心的女性身上的日光性荨麻疹。这些荨麻疹会在阳光照射的几分钟内出现。 © Springer Science+Business Media 日光性荨麻疹可以根据导致病变的紫外线光谱（UVA、UVB和可见光）的成分来进行分类。 如有必要，患者可将部分皮肤暴露于特定波长的自然光或人造光下进行测试（光试验）。 治疗日光性荨麻疹可能很困难，用药包括 H1 受体阻滞剂、局部用皮质类固醇和防晒霜。 如果标准治疗失败，可尝试用窄带UVB或PUVA（补骨脂素加紫外线A）进行脱敏治疗。奥马珠单抗（抗IgE疗法）在少数患者中显示有效。 这种疾病是慢性的，会数年间反复发作。

化学物诱发的光敏反应 目前有超过100种的物质通过摄入机体或局部外用可以导致光敏反应。大多数反应由有限数量的人负责（见表 一些引起皮肤光敏性的药物或物质）。光敏反应可以被分为光毒性反应和光变应性反应。光试验可以帮助确认诊断。治疗化学物诱发的光敏反应多采用局部皮质激素和避免致病物质。 光敏性（氢氯噻嗪） 图片 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 光毒性反应光毒性反应的机制是吸收光线后直接产生自由基和炎症中介因子，引起组织的损伤如疼痛和红斑（类似晒伤）。光毒性反应不需要前次的曝光而可以首次发生。任何个体均可发生，尽管反应的严重程度因人而异。引起光毒性反应的典型原因包括局部外用（如香水、煤焦油、含呋喃香豆素的植物[如酸橙、芹菜、欧芹]、5-氟尿嘧啶、用于光动力疗法的药物）或摄入（如四环素类、噻嗪类药物）药剂。光毒性反应不会波及未暴露在阳光下的皮肤。 光变应性反应是Ⅳ型变态反应（细胞介导）。光敏物吸收光能后的发生化学变化，成为半抗原，后者可与组织中蛋白质结合。这类反应需要首次光照。 反应通常表现为湿疹，伴红斑、鳞屑、瘙痒，有时出现小水疱。典型的引起光变应性反应的化合物包括须后水、遮光剂和磺胺类药物。 与光毒性相比，光过敏的发生频率较低，且这种反应可能会扩展到未暴露在阳光下的皮肤。 表格 一些引起皮肤光敏性的药物或物质 表格

多形性日光疹 多形性日光疹是一种常见的对紫外线（有时为可见光）产生的光敏反应。 它似乎与系统性疾病或药物无关。 一些有阳性家族史的患者提示存在遗传风险因素。 皮损通常在曝光后30分钟到数小时之内发出，且只出现在曝光部位。皮损可表现为瘙痒、红斑、丘疹，但也可表现为丘疹、水疱或斑块。通常女性和北方居民中更易发生此疾病，当他们在光线较弱的冬天之后首次接受春天或夏天较强的曝光时可发生，皮疹在数天至1周内可逐渐消退。光化性痒疹是相似的（也许是相关的）现象，只是它的皮损具更多的结节，可以延续一整年，随着曝光的增加而愈加严重。 多形性日光疹 隐藏详情 这张照片显示了躯干上部的红斑丘疹和斑块。 Image courtesy of E.Laurie Tolman, MD. 多形性日光疹的诊断依赖病史、皮肤表现及排除其他光敏性疾病。有时需要借助人工或自然光线在未使用的人中复制出类似的皮损。 通常，皮疹可自限及随着夏季的进程而改善。 预防措施包括使用广谱防晒霜和减少阳光照射。对于较严重的病例，可以考虑用PUVA（PUVA―jian光疗）或是窄波UVB（312nm）逐渐增加UV照射来进行脱敏治疗。 轻到中度的皮疹可局部应用皮质类固醇激素。一些患者可能需要口服一个疗程的免疫抑制剂，如强的松、硫唑嘌呤、环孢霉素或羟氯喹。 一些证据表明，抗氧化剂（如天然的热带蕨类植物提取物——白绒水龙骨）可能有助于防止多形性日光疹，但还需要进一步研究 （1)。