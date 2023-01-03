头皮脂溢性皮炎的治疗应包括每周至少洗头两次，因为不经常洗头会导致 马拉色菌繁殖，头皮屑增多。 抗真菌洗发水（例如，酮康唑 2% 或 1%）在控制脂溢性皮炎的头皮屑方面非常有效。 因为脂溢性皮炎往往是慢性的并且经常在停止治疗后复发，所以经常需要长期使用抗真菌洗发水（例如，每周一次或两次）。 每天或每隔一天使用角质层分离洗发水（吡啶硫酮锌、硫化硒或硫磺和水杨酸）和焦油洗发水（在美国柜台有售），直到头皮屑得到控制，之后每周两次也有帮助。

如果抗真菌和角质溶解洗剂不能充分缓解瘙痒，则使用局部皮质类固醇溶液（如0.01%的氟丙酮溶液）。 虽然头皮是最不容易受到外用皮质类固醇副作用影响的部位之一（例如毛细血管扩张、萎缩、毛囊炎、痤疮、扩张纹），但长期使用可能会出现副作用，因此外用皮质类固醇应仅用作需要。

胡须和眉毛区域的脂溢性皮炎的治疗与头皮的脂溢性皮炎相似。然而，胡须和眉毛区域更容易受到局部皮质类固醇的不利影响。 因此，应减少使用皮质类固醇的频率，并在可能的情况下使用效力较低的皮质类固醇溶液（例如，0.025% 曲安奈德）。

对于非末端毛发区域（例如，鼻唇沟、耳后区域、胸骨）的脂溢性皮炎，治疗方法类似。然而，面霜（在有毛发的区域通常是不可接受的）比溶液更受欢迎。 对于较轻的病例，每天两次使用 2% 酮康唑乳膏或其他局部咪唑通常就足够了。 如果没有，每天两次使用温和的外用皮质类固醇（1 至 2.5% 氢化可的松乳膏，0.2% 氢化可的松戊酸酯乳膏）。 由于面部皮肤对皮质类固醇的不良反应（例如，毛细血管扩张、萎缩、毛囊炎/痤疮、口周皮炎）的敏感性，通常不需要更高效力的外用皮质类固醇，并且只应短期使用（如果有的话）。 钙调神经磷酸酶抑制剂（吡美莫司和他克莫司）也有效，尤其是在需要长期使用且单独使用抗真菌药效果不佳时。