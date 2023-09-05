苔藓样糠疹是由外源性抗原（例如感染或物质）引发的T细胞异常应答，可能和皮肤T-细胞淋巴瘤有关。诊断是基于临床的。治疗可能包括各种外用和口服药物。

地衣样糠疹有不同的急性和慢性形式，通常是不同的实体;然而，病变可能从急性发展到慢性。急性型特发于儿童和青年，呈分批出现的水痘样皮损，无明显自觉症状，并在数周到数月消退。浅色皮肤上出现红斑的病变在深色皮肤上可能会呈现更剧烈的颜色紫色（紫色）或棕色。

抗生素（四环素、红霉素）或光疗可能有效。

急性苔藓样糠疹 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

苔藓样糠疹 图片 Image courtesy of Karen McKoy, MD.

苔藓样糠疹的慢性型初起表现为扁平，红褐色的鳞屑性丘疹，消退需要数月或更久。

苔藓样糠疹的诊断 临床评估

有时需肝活检 地衣糠疹的诊断根据临床表现和分布。 在临床结果尚无定论时进行活检。 地衣糠疹的鉴别诊断 包括以下内容： 点滴状银屑病

小斑块型副银屑病

二期梅毒

色素减退型蕈样真菌病（皮肤T淋巴细胞瘤的一种)

苔藓样糠疹的治疗 各种外用和口服疗法 苔藓样糠疹的治疗通常是无效的，但阳光，外用皮质类固醇，外用他克莫司，口服抗生素，光疗和免疫抑制剂，均取得了不同的成功（1)。