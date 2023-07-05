鼻中隔偏曲多由于发育过程中或外伤造成的，但在多数情况下没有症状，也不需要治疗。有症状的鼻中隔偏曲导致鼻塞（特别是当偏曲结构阻塞鼻窦开口时）、易发生鼻窦炎和气流的干燥作用下出血。阻塞性睡眠呼吸暂停的严重程度也会增加。其他症状包括面部疼痛、头痛和夜眠打鼾。

尽管仅前鼻镜检查并不足够，但通过体检很容易明确诊断。

治疗包括中隔成形术（中隔重建），尽管缺乏支持其有效性的证据（1)。阻塞性睡眠呼吸暂停患者的间隔成形术可能使持续气道正压（CPAP）治疗更成功。

鼻中隔溃疡和穿孔多继发于鼻腔手术后；反复外伤，如长期挖鼻；美容打孔；有毒物质吸入（如酸、铬、磷和铜蒸汽）；长期使用可卡因吸入；长期使用鼻喷剂（包括皮质类固醇激素及非处方药物苯肾上腺素鼻喷剂）；经鼻吸氧；或某些疾病如结核、梅毒、麻风病、红斑狼疮及肉芽肿病合并多血管炎(GPA，原名韦格纳肉芽肿病)。

间隔偏差（CT 扫描） 图片 © Springer Science+Business Media

在病变的中隔区会出现痂皮和出血。小的穿孔在呼吸时会出现吹哨音。前鼻镜或纤维内镜检查可以明视中隔穿孔情况。

局部莫匹罗星软膏可以减少结痂，生理盐水鼻喷雾剂也可以。有症状的中隔穿孔有时可用颊瓣或中隔黏膜瓣来修复；也可使用硅树脂中隔钮来修复穿孔。