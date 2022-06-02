肉芽肿性多血管炎（GPA）

常规实验室检查，包括尿常规

抗中性粒细胞胞浆抗体检测

胸部和鼻腔 CT

为明确诊断而做活检

有慢性、不明原因的呼吸道症状体征（包括成人中耳炎）的患者，特别是合并其他器官系统（尤其是肾脏）表现的患者，应怀疑肉芽肿性多血管炎。常规的实验室测试已经完成，但ANCA测试和对相关组织的选择性活检可以得出最具体的结果。鼻组织活检很少能提供明确的诊断。

常规实验室检查包括ESR、C反应蛋白、全血细胞计数和分类、血清白蛋白和总蛋白、血清肌酐、尿常规、24小时尿蛋白和胸片。 鼻窦 CT 可显示鼻窦黏膜增厚或混浊、鼻中隔穿孔和骨损伤。无造影剂的胸部CT检查很有必要，因为胸部X射平片可能会漏掉肉芽肿性多血管炎所致结节、肿块和/或空洞样病变。 处于急性期的多数患者的ESR和C反应蛋白水平升高，血清白蛋白和总蛋白降低；可发现贫血、血栓形成、轻到中度的嗜酸性粒细胞增多。 尿常规中检测到异形红细胞和红细胞管型，提示有肾小球累及。可发现蛋白尿。可发现血清肌酐升高。

肉芽肿性多血管炎（肺部病变） 图片 © Springer Science+Business Media

酶联免疫吸附试验（ELISA）后进行血清学特异性抗体检测--抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)检测。大多数活动期患者有胞浆型ANCA（c-ANCA）和抗蛋白水解酶3（PR3）抗体阳性；这些检查结果加上特征性的临床表现提示GPA。

某些其他疾病的患者（如，细菌性心内膜炎、可卡因滥用、系统性红斑狼疮、阿米巴病、结核）可有ANCA阳性。 由于在一般人群中检查罕见病可能出现假阳性，且ANCA的阳性预测值为约50%，故应在GPA或其他ANCA相关性血管炎的验前概率比较高时（例如，患者肺泡出血，肾小球肾炎，或多发性单神经病加上其他显微镜下多血管炎或GPA的特征）进行ANCA检测。

阳性的ANCA结果不能排除分枝杆菌和真菌感染;因此，ANCA阳性和空洞肺部病变的患者仍然需要支气管镜和适当的培养以及其他针对结核和真菌感染的检查。ANCA的检测（滴度）不能用于指导接下来的治疗。在缓解期，ANCA滴度可能增加，ANCA也可能从阴性转变为阳性。一些患者无复发症状；另外一些患者在该检查之后的数周、数月或数年，症状可复发或很快加重。

如果可以，应做活检以明确GPA诊断。应首先对临床上有异常的部位活检。对受累的肺组织活检是最有可能发现特征性的表现;开胸手术是最好的途径。肺或鼻窦组织活检组织需培养以排除感染。若肾活检显示寡免疫坏死性局灶性新月体或非新月体肾小球肾炎，则强烈支持诊断。 来自多个组织的活检也可提供组织学证据来帮助指导治疗（如肾纤维化）。

鉴别诊断包括其他累及小和中等大小血管的血管炎性疾病。取样本组织进行染色和培养来除外感染，尤其是生长缓慢的真菌或抗酸微生物感染。