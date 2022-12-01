90％喉癌是鳞状细胞癌。吸烟、酗酒、社会经济地位低、男性以及年龄>60岁增加患病风险。声带肿瘤通常可早期诊断，因为早期出现声嘶症状。但声门上型喉癌（位于声带以上）和声门下型喉癌（位于声带以下）常无症状，直到出现呼吸阻塞症状，肿瘤巨大及进展期才被发现诊断。诊断依据喉镜检查和活检。早期肿瘤采用手术治疗或放疗。晚期肿瘤常采用化疗及放疗。手术治疗主要用于挽救性治疗或喉外浸润的肿瘤或喉软骨破坏。全喉切除术需重建发音功能。

(参见头颈部肿瘤概述。）

鳞状细胞癌是最常见的喉部恶性肿瘤。在美国，男性发病率是女性的4倍，社会经济层次低者更常见。95%以上的患者吸烟；吸烟15包年会使风险增加30倍。男性吸烟的习惯改变者发生喉癌的风险（每年新发12,000例）减少。年死亡人数约为3750 (1)。(参见 National Cancer Institute: Cancer Stat Facts: Laryngeal Cancer.)

60％患者仅有局灶性病变，25％伴有区域性淋巴结转移，15％为进展期或伴有远处转移。淋巴结转移在声门上和声门下肿瘤中比声门癌更常见，这是因为声门的淋巴引流很少，而且声门肿瘤更早引起症状。远处转移常见于肺与肝。

常见发病部位为声带（声门）以及声门上部。声门下发病少见，仅1％的喉癌原发于声门下部。疣状癌是鳞状细胞癌中一种罕见的类型，通常发生在声门区，比后者有更高的生存率。

参考文献 1.Siegel RL, Miller KD, Jemal A: Cancer statistics, 2020. CA Cancer J Clin.2020;70(1):7-30.doi:10.3322/caac.21590

喉癌的症状和体征 症状体征的差异性主要取决于喉癌侵犯的部位。 声嘶是声门型喉癌的早期症状，但在声门上型以及声门下型喉癌中出现较晚。患者声门下癌常表现为呼吸道阻塞，声音嘶哑是一种常见的晚期症状。声门上型喉癌患者常表现为吞咽困难;其他常见的症状包括气道阻塞，耳痛，颈部肿块的增长，或带有“烫手山芋”的声音。若患者出现此类症状，应及时行间接喉镜检查。

喉癌的诊断 喉镜检查

喉内镜检查及活检

影像学检查评估肿瘤分期 声嘶时间超过 >2～3周的患者均应咨询头颈外科专家，接收喉部检查。一些医生用间接喉镜来评估咽喉，但大多数更喜欢灵活的纤维喉镜检查。所有病灶应通过喉镜取活检，常采用内镜检查上呼吸道和胃肠道，排除同时存在多重癌。发生双重肿瘤的可能性高达10％。 早期喉癌 图片 © Springer Science+Business Media 对于确诊为喉癌的患者，需进行颈部CT检测，与胸部X线片或CT同时分析。大部分临床医师在进行诊断时，也采用颈部及胸部的PET检测。

喉癌的分期 为了便于临床分期，将喉分为3个区域：声门上，声门和声门下（1)。 喉癌根据原发肿瘤（T）的大小和部位进行分期。 颈部淋巴结转移的数目和大小（N），远处转移的证据（M）。HPV相关和HPV不相关的癌症分为N个类别。分期通常需要CT、MRI磁共振或者两者结合使用，通常需要正电子发射计算机断层显像（PET）。 临床分期（cTNM）基于手术前的体格检查和检测结果确定。病理分期（pTNM）基于原发肿瘤的病理特征和手术中发现的阳性淋巴结数目确定。 对于转移至颈部淋巴结的癌症，结外扩张被纳入“ N”类。临床诊断结外扩张基于在体格检查期间发现明显的结外扩展证据，并结合影像学检查证实此发现。病理性结外扩展被定义为淋巴结内的肿瘤通过淋巴结包膜延伸到周围的结缔组织，伴有或不伴有基质反应的组织学证据。 分期参考文献 1. Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition.New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.

喉癌的治疗 早期肿瘤（T1期和T2期）：手术治疗或放疗

中毒晚期肿瘤（T3）：放疗或结合化疗

晚期（T4）：手术（通常在放射治疗，化疗之后）或有时化疗和放射治疗 对于早期声门癌采用激光切除，放疗或声带切除术。显微喉镜激光切除和放疗通常可保留正常发音和喉功能，且治愈率相似。早期声门癌是选择手术还是放疗通常取决于病灶在声门的位置，治疗机构和患者的偏好。 对于中度晚期声门癌，即声带缺乏活动能力或延伸到舌头，大多数患者需接受化疗和放射治疗。如果患者呈现侵犯喉外部分或软骨侵蚀，喉切除术提供了最好的肿瘤治疗结果;通常是全喉切除术，但在合适的病人可以选择镜下激光切除术或开放部分喉切除术。全喉切除术通常也用于挽救手术;然而，内镜下切除术或喉部分切除术有时可以在这些情况下使用。 放疗以及喉部分切除术可有效治疗早期声门上型癌。激光切除对于早期声门上型喉鳞癌，术后喉功能损伤小，疗效同样十分理想。如果肿瘤更大一些，但尚未影响声带，可施声门上部分喉切除术，保留发音和声门括约肌。如果声带亦累及，需行环状软骨上喉部分切除术或全喉切除术。 声门型喉癌，大部分进展期声门上型喉癌可首先采用化疗以及放疗。声门上有丰富的淋巴网络，因此在所有声门上癌患者中，颈部必须通过手术、放疗或两者同时进行治疗。 早期声门下癌很难通过内镜切除，因此放疗是主要的治疗手段。对于更晚期的声门下病变或有转移灶的病变，放化疗是标准治疗方法，除非有喉外扩张或广泛的软骨浸润，这种情况下全喉切除术可提供最佳的治疗效果。 (参见 the National Cancer Institute’s summary Laryngeal Cancer Treatment.) 康复 喉癌患者手术治疗或非手术治疗后均可能需要康复治疗。放疗与化疗后患者吞咽困难非常常见，可能需食管扩展，吞咽治疗，对于部分患者，需咽部手术修复或胃造口术。手术治疗后，患者亦往往出现吞咽困难，需吞咽治疗或食管扩张。 另外，语音在手术后更严重受损。全喉切除术后，患者需要通过如下几种方式发音 食管发声

气管食管瘘管

电子喉 这三种技术均通过咽、腭、舌、牙和唇将声音构成语言。 食管发声在吸气期将空气吸入食管，并逐渐嗝出气体，通过咽食管连接处发出声音。 气管食管造瘘，在气道与食管之间放置单向瓣膜帮助发音。这种瓣膜在呼气期将空气压入食管产生声音。对患者进行物理康复，言语治疗，对瓣膜的使用和维护进行适当的培训，并提醒不能吸入食物，液体和分泌物。 电子喉是一种电池供能的声源，将其贴在颈部发出声音。虽然对于很多病人有诸多社会歧视的问题，但它不需要训练即可发音。

关键点 声嘶是声门型喉癌的早期症状，但在声门上型以及声门下型喉癌中出现较晚。

声嘶时间>2～3周的患者均应咨询头颈外科专家，接收喉部检查。

对于确诊为喉癌的患者，需进行颈部CT检测，对于晚期患者通常进行PET/CT检查分析。

通过手术或放射治疗治疗早期（T1和T2）声门型、声门上型和声门下型癌症。

治疗中度晚期（T3）声门型、声门上型和声门下型癌症，包括放射治疗，有时还包括化疗。

通过手术治疗最晚期（T4）的声门型、声门上型和声门下型癌症，然后进行术后化疗和放疗。

一些微创的 T4 癌症可以考虑通过化疗和放疗进行初级治疗。