手术，放射治疗，或手术联合放疗

有时需化疗

头颈部癌的主要治疗方法是手术和放疗。这些方式可单独使用或以组合出现，并且结合或不不结合化疗的使用。诸多肿瘤，无论病灶部位，手术和放疗的疗效相仿时，需考虑其他因素以决定治疗方案如病人的选择或特异性地区发病率。

但是，某些部位的病灶，一种治疗手段可能有明显的优势。例如，手术更适合累及口腔的早期疾病，因为放疗有可能有导致放射性下颌骨坏死的潜在风险。内镜手术越来越被频繁使用。在一些头颈部肿瘤中，内镜手术与开放性手术或放疗有着相似或者更好的治愈率，同时发病率很低。内窥镜的方法在喉手术最常用，通常使用激光来切除病灶。内窥镜方法也被用于治疗选定的鼻窦肿瘤。

如果选择放疗作为主要治疗手段，对原发部位进行照射，有时包括双侧颈淋巴结。对于淋巴结的治疗，无论是放疗还是手术治疗，取决于病灶位置、组织学检查和淋巴结转移的风险。早期病变常不需要淋巴结治疗的，而更高级的病变做。 头颈部位含有丰富的淋巴（如口咽，声门上）不管肿瘤的阶段通常需要的淋巴结辐射，而用较少的淋巴部位（例如，喉），通常不要求对早期病变淋巴放疗。调强放射治疗（IMRT）开出辐射到一个非常特殊的区域，有可能减少负面影响而不会影响肿瘤控制。

对于进展期（III期和IV期）鳞状细胞癌，常采用联合化疗，放疗，及手术的综合治疗。伴有骨，软骨浸润的肿瘤，因存在高风险的淋巴结转移，常需手术切除原发病灶及区域淋巴结。如果采用手术方式治疗原发病灶，同时伴有如多处淋巴结转移或囊外转移高风险征象，术后可行颈部淋巴结放疗。术后放疗常优于术前放疗，因为照射后组织愈合能力差。

最近研究表明，颈部肿瘤放疗辅以化疗，可以改进肿瘤的局部控制以及生存率。但这一方案会引起显著的负面影响，例如增加吞咽困难和骨髓抑制，因此辅以化疗需慎重。

进展期鳞状细胞癌无骨转移常采用放疗辅以化疗。尽管提倡器官保留，联合放化疗可增加细胞毒性的敏感性，特别是伴有严重的吞咽困难。对于进展期肿瘤，患者体质不能耐受化疗，或麻醉风险很大，可单纯采用放疗。

化疗几乎从来没有作为主要治疗手段。 化疗主要用于化疗敏感性肿瘤，例如 Burkitt淋巴瘤，或出现广泛转移的患者（例如，肝或肺受累）。对于无法通过其他手段治疗的患者，化疗药物——顺铂、氟尿嘧啶、博来霉素和氨甲蝶呤可缓解疼痛，缩小肿瘤。起始疗效可能较好，但不能持久，且肿瘤几乎总会复发。靶向药物如西妥昔单抗被越来越多地用于替代传统化疗药物部分患者，但迄今的疗效数据是有限的。

由于头颈部肿瘤的治疗是如此复杂，多学科的治疗计划是必不可少的。理想的情况是，每个病人应该由所有治疗学科成员讨论，并和放射科医生和病理学家一起讨论，这样的共识可以获得最佳的治疗。一旦确定治疗方案，最好组建一个包括耳鼻喉科医生，重建外科医生、辐射和医疗肿瘤学家，言语和语言病理学家，牙科医生，营养师的治疗团队。

整形外科医生扮演着越来越重要的作用，因为使用自由组织移植皮瓣来进行功能和外观缺陷的重建来显著提高患者的生存质量。用于重建共同供体部位包括腓骨（通常用来重建下颌骨），径向前臂（通常用于舌头和嘴唇），和前外侧大腿（通常用于喉或咽重建）。

肿瘤复发的治疗 治疗复发性肿瘤比较棘手，且有潜在的并发症。治疗后原发部位可触及肿块，或有溃疡形成且伴有水肿或疼痛，则提示肿瘤残存。此类患者需进行CT（薄层）或MRI检查。 手术后的局部复发，所有的瘢痕面及重建的皮瓣需联同残存肿瘤一起切除。也可选择放疗、化疗，或联合放化疗，但疗效有限。放疗后的肿瘤患者肿瘤复发，最好手术治疗。然而，一些患者可能受益于额外的放疗，但这种方法也有高的负面影响风险，应特别小心。免疫检查点抑制剂pembrolizumab和nivolumab可用于对铂类化疗耐药的复发或转移性疾病；虽然早期的结果很有希望，但将这些治疗方法整合到临床护理中的最佳实践尚不明确。