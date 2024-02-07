甲状腺激素的合成需要碘（见图甲状腺激素的合成）。碘以碘化物的形式从食物和饮水中摄入机体，由甲状腺浓集并在滤泡细胞中由甲状腺过氧化物酶转化为有机碘（有机化）。卵泡细胞围绕着充满胶体的空间（卵泡），胶体由甲状腺球蛋白（一种在其基质内含有酪氨酸的糖蛋白）组成。与滤泡细胞膜相接触的酪氨酸在1或2个位置上碘化（一碘酪氨酸或二碘酪氨酸），然后偶联形成2种甲状腺激素。

二碘酪氨酸 + 二碘酪氨酸 → T4

二碘酪氨酸 + 单碘酪氨酸 → T3

甲状腺激素的合成

在滤泡中T3和T4仍和甲状腺球蛋白结合，直至甲状腺滤泡细胞将含有甲状腺球蛋白的胶质小滴摄入细胞内后，T3和T4才和甲状腺球蛋白分离。

然后游离T3和 T4被释放进入血流，和血清中载运蛋白相结合血清中载运蛋白主要是甲状腺素结合球蛋白（TBG），后者与T3 和 T4的亲和力高但结合容量低。正常情况下，约75%与载运蛋白结合的甲状腺激素由TBG运送。

其他结合蛋白是

甲状腺素结合前白蛋白(转甲状腺素)，与 T4的亲和力高但结合容量低。

白蛋白，其亲和力低但对T3和T4的结合能力高

约0.3%的血清总T3和0.03%的血清总T4为游离形式，并与结合的甲状腺激素保持平衡。只有游离T3、T4能作用于周围组织。

T3和T4的合成与释放受垂体促甲状腺细胞分泌的促甲状腺素（TSH）控制。TSH的分泌受垂体负反馈机制控制：游离T4和T3水平增高时，TSH合成和分泌减少；反之则TSH分泌增多。TSH的分泌也受到下丘脑合成的促甲状腺素释放激素（TRH）的影响。虽然来自甲状腺激素的负反馈起一定作用，但调节TRH合成和释放的确切机制还不清楚。

大多数循环三碘甲状原氨酸是在甲状腺外部的外周组织中通过甲状腺素单脱碘产生的。只有1/5的 T3从甲状腺直接分泌。