大泡性角膜病变是角膜水肿造成的，这是由于角膜内皮无法维持角膜正常透明、脱水状态所致。最常见的病因是Fuchs角膜内皮营养不良或者角膜内皮损伤。

Fuchs营养不良是一遗传性疾病，它导致双侧、进行性角膜内皮丢失，有时在50～60岁时出现症状性大疱性角膜病变。Fuchs营养不良可能是常染色体显性伴不完全外显遗传。

角膜内皮损伤可能发生在眼内手术（例如，白内障摘除）期间或放置设计不良或位置错误的人工晶状体植入物之后。白内障摘除术后的大疱性角膜病变称为人工晶体眼（如果植入人工晶体）或者无晶体眼（如果未植入人工晶体）性大疱性角膜病变。