大泡性角膜病变表现为角膜上皮的大泡样病变，由角膜内皮病变所致。
大疱性角膜病的病因
大泡性角膜病变是角膜水肿造成的，这是由于角膜内皮无法维持角膜正常透明、脱水状态所致。最常见的病因是Fuchs角膜内皮营养不良或者角膜内皮损伤。
Fuchs营养不良是一遗传性疾病，它导致双侧、进行性角膜内皮丢失，有时在50～60岁时出现症状性大疱性角膜病变。Fuchs营养不良可能是常染色体显性伴不完全外显遗传。
角膜内皮损伤可能发生在眼内手术（例如，白内障摘除）期间或放置设计不良或位置错误的人工晶状体植入物之后。白内障摘除术后的大疱性角膜病变称为人工晶体眼（如果植入人工晶体）或者无晶体眼（如果未植入人工晶体）性大疱性角膜病变。
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大疱性角膜病的症状和体征
在角膜表面，上皮下液体积聚形成大泡样病变以及角膜基质（角膜深层致密结缔组织层）水肿可以引起视力下降、对比度下降、眩光和畏光等。有时大泡破裂，引起疼痛和异物感。细菌侵入破裂的大泡导致角膜溃疡。
大疱性角膜病的诊断
裂隙灯检查
超声波测厚仪
裂隙灯检查所有类型的大疱性角膜病，可发现角膜上皮大疱和角膜基质肿胀。Fuchs 营养不良还表现出在内皮表面有多个微小的赘生物（guttata）和/或后弹力膜增厚，使角膜后表面呈现“敲打过的金属”外观。裂隙灯检查所有类型的大疱性角膜病，可发现角膜上皮大疱和角膜基质肿胀。这是因为当眼睛在睡眠期间闭上时，水分会积聚——水肿会恶化，而当眼睛睁开时，水分会因蒸发而逐渐变干。
诊断所有类型的大疱性角膜病还需要通过超声测厚法测量角膜厚度增加。
大疱性角膜病的治疗
局部高渗剂、降低眼压的药物和角膜移植
需要由眼科医生进行治疗，包括局部脱水剂（例如，高渗 [5%] 氯化钠滴剂和软膏）、降眼压剂、对于一些轻度至中度病例偶尔短期使用治疗性软性隐形眼镜，以及治疗任何继发性微生物感染。当这些治疗不足以恢复功能性视力时， 角膜移植 通常是有疗效的。
关键点
大疱性角膜病是由角膜水肿引起的，最常见的原因是 Fuchs角膜内皮营养不良或角膜内皮损伤。
形成上皮下充满液体的大疱，导致视力下降、对比度丧失、眩光和畏光。
裂隙灯检查显示角膜上皮大疱和角膜基质肿胀。
需要眼科医生治疗。