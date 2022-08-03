以下情况需要施行角膜移植：
重建角膜正常结构（如替换穿孔的角膜）
缓解难治性疼痛（如大疱性角膜病变角膜大泡反复破裂引起的严重异物感）
针对药物治疗无效的角膜病变（如严重的、无法控制的真菌性角膜溃疡）的治疗
改善角膜光学特性以提高视力（如角膜溃疡后瘢痕；Fuchs角膜营养不良或者白内障术后水肿引起的角膜混浊；遗传性角膜基质营养不良中不透光异常角膜基质蛋白沉积引起的混浊；发生于圆锥角膜的角膜不规则散光）
指证
步骤
常规不需组织配型。不能使用可能患有传染性疾病的供体角膜。
角膜移植术可以在全身麻醉或者局部麻醉联合静脉镇静下进行。
术后眼局部应用抗生素要数周，而皮质类固醇要用数月。为了避免角膜移植术后眼部受到意外碰伤，患者需要佩戴眼罩、眼镜或者太阳镜。
RALPH C.EAGLE, JR./SCIENCE PHOTO LIBRARY
如果是角膜全层组织的移植（见于穿透性角膜移植术，PKP），视力恢复完全稳定需要约18个月的时间，因为角膜缝线拆除、伤口愈合等可能改变角膜屈光状态。
适用于仅限于角膜基质和功能良好的内皮的角膜疾病，例如 圆锥角膜，在称为深前板层角膜移植术 (DALK) 的角膜移植技术中，捐赠的角膜组织仅替代角膜基质和上皮。与全层角膜移植相比，该手术在技术上更加困难，并且该过程需要更多时间来执行。
对于角膜基质是透明的，具有平滑的基质表面且规则的曲率，仅角膜内皮没有功能（例如，Fuchs营养不良，白内障手术导致的大泡性角膜病）的患眼，仅需要移植角膜内皮治疗。在角膜内皮移植中，有两种技术：Descemet 剥离内皮角膜移植术 (DSEK) 和最新技术，Descemet 膜内皮角膜移植术 (DMEK)。 DMEK 使用比 DSEK 更薄的移植物，并且与 DSEK 和全厚度角膜移植相比，具有更好的结果（例如，更快的愈合、更少的排斥和更好的视力）。 然而，DMEK 是一种更困难的技术，更频繁地需要额外的手术来纠正并发症（例如，重新定位滑出位置的移植物）。
在仅涉及中央角膜的 Fuchs 角膜营养不良患者中，使用了另一种称为仅后弹力剥离术（DSO，不是真正的移植，因为没有移植任何东西）的角膜移植技术。、中央角膜内皮被移除，局部使用rho激酶抑制剂加速了外周角膜内皮细胞的迁移，以填补缺损。迁移的细胞减少了角膜基质水肿并改善了视力。由于切口很小，因此不太担心因轻微创伤而破裂的球体。并不是每个人的角膜水肿都消失了。在这种情况下，可以进行 DMEK 或 DSEK。
并发症
包括下列并发症：
因为在DSO中没有移植外来内皮，所以没有排斥的风险。穿透性角膜移植术的移植排斥率通常<10％（如在早期大泡性角膜病变患者），但是高危患者（如患有化学损伤的患者）中可高达68%。与穿透性角膜移植术相比，DSEK的排斥率更低，而DMEK的排斥率更低，为1-3％。
排斥的症状包括视力下降、对光敏感、眼痛和眼红等。移植排斥用局部皮质类固醇治疗（例如，泼尼松龙 1%，每小时一次），有时补充眼周注射（例如，曲安奈德 40 mg）。如果移植物排斥反应严重或移植物功能有限，则口服额外的皮质类固醇（例如，泼尼松 1 mg/kg，每天一次），偶尔静脉注射（例如，甲基泼尼松龙 3 至 5 mg/kg 一次）。通常，排斥事件逆转，移植功能完全恢复。如果排斥反应异常严重或长期存在，或者发生多次移植排斥反应，移植物可能会失败。可以再次施行移植手术，但是远期效果比初次手术差。如果移植片反复失败，可施行角膜假体（人工角膜）。
角膜移植的预后
远期成功率为
在晚期大泡性角膜病变，或者非活动期病毒性角膜炎等疾病为80%～90%
在活动性角膜感染的病例为50%
在化学伤或者放射性损伤的病例仅为0～50%
对于许多穿透性角膜移植手术患者，使用硬质角膜透镜可更早，更好的恢复视力。 在DSEK治疗6个月和DMEK治疗2个月之后，通常会最大程度地改善视力。DMEK比DSEK更常见20/20视力。
一般来说，角膜移植的成功率高与多个因素有关，包括角膜的无血管，前房是通过静脉而非淋巴引流。这些条件促进了低区耐受（一种持续暴露于低剂量抗原引起的免疫耐受）和一种称为前房相关免疫偏离的过程，即眼内淋巴细胞的活性抑制和对移植眼内抗原的迟发型超敏反应。另一个重要的因素是皮质类固醇包括局部和全身用药治疗移植片排斥的有效性。
角膜缘干细胞移植
角膜缘干细胞移植术是通过手术的方法替代角膜缘（角膜和结膜汇合处）的干细胞。宿主角膜缘干细胞通常位于这个位置。当宿主角膜缘干细胞受到疾病或损伤严重伤害无法恢复时，可以通过角膜缘干细胞移植术替代。
严重化学伤、Stevens-Johnson综合征和长期的隐性眼镜佩戴时间过长等严重损害情况可能造成持久性无法恢复的角膜上皮缺损。这些缺损是由于角膜缘干细胞功能丧失、无法产生足够的角膜上皮细胞的缘故。未治疗的、长期未愈合的角膜上皮缺损易于发生感染，将导致角膜瘢痕和（或）穿孔。对于这种情况，由于角膜移植只是替代了中央区角膜而不是角膜缘，因此无效。需要角膜缘干细胞以产生新的角膜上皮细胞，重新填充角膜，恢复眼表的再生功能。
角膜缘干细胞可以从患者健侧眼或者尸体捐献眼球来移植。通过角膜缘的部分厚度切除术（即角膜缘的所有上皮和浅层基质）来祛除患者受损的角膜缘干细胞。再施行类似的部分厚度术，将供体的角膜缘组织缝合于预置好的植床上。供体角膜缘移植后需用全身免疫抑制剂。
关键点
角膜移植的适应症多种多样，包括大疱性角膜病变，圆锥角膜，角膜炎，角膜化学灼伤和角膜基质营养不良。
根据适应症，选择整个角膜厚度的、角膜基质、单纯的角膜内皮或角膜干细胞进行移植。
通常不进行组织匹配。 移植后的护理包括局部使用抗生素和皮质类固醇以及眼部防护（例如防护罩）。
Descemet膜内皮角膜移植术（DMEK）的排斥率最低，而20/20视力的实现率最高，但要可能需要2个月的时间来最大限度地改善视力，。