常规不需组织配型。不能使用可能患有传染性疾病的供体角膜。

角膜移植术可以在全身麻醉或者局部麻醉联合静脉镇静下进行。

术后眼局部应用抗生素要数周，而皮质类固醇要用数月。为了避免角膜移植术后眼部受到意外碰伤，患者需要佩戴眼罩、眼镜或者太阳镜。

角膜移植 图片 RALPH C.EAGLE, JR./SCIENCE PHOTO LIBRARY

如果是角膜全层组织的移植（见于穿透性角膜移植术，PKP），视力恢复完全稳定需要约18个月的时间，因为角膜缝线拆除、伤口愈合等可能改变角膜屈光状态。

适用于仅限于角膜基质和功能良好的内皮的角膜疾病，例如 圆锥角膜，在称为深前板层角膜移植术 (DALK) 的角膜移植技术中，捐赠的角膜组织仅替代角膜基质和上皮。与全层角膜移植相比，该手术在技术上更加困难，并且该过程需要更多时间来执行。

对于角膜基质是透明的，具有平滑的基质表面且规则的曲率，仅角膜内皮没有功能（例如，Fuchs营养不良，白内障手术导致的大泡性角膜病）的患眼，仅需要移植角膜内皮治疗。在角膜内皮移植中，有两种技术：Descemet 剥离内皮角膜移植术 (DSEK) 和最新技术，Descemet 膜内皮角膜移植术 (DMEK)。 DMEK 使用比 DSEK 更薄的移植物，并且与 DSEK 和全厚度角膜移植相比，具有更好的结果（例如，更快的愈合、更少的排斥和更好的视力）。 然而，DMEK 是一种更困难的技术，更频繁地需要额外的手术来纠正并发症（例如，重新定位滑出位置的移植物）。

在仅涉及中央角膜的 Fuchs 角膜营养不良患者中，使用了另一种称为仅后弹力剥离术（DSO，不是真正的移植，因为没有移植任何东西）的角膜移植技术。、中央角膜内皮被移除，局部使用rho激酶抑制剂加速了外周角膜内皮细胞的迁移，以填补缺损。迁移的细胞减少了角膜基质水肿并改善了视力。由于切口很小，因此不太担心因轻微创伤而破裂的球体。并不是每个人的角膜水肿都消失了。在这种情况下，可以进行 DMEK 或 DSEK。