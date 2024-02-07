泪囊炎是指泪囊的感染，有时会导致脓肿形成。病原菌通常为葡萄球菌或者链球菌属，典型地继发于泪鼻道阻塞后。

泪液由主泪腺和副泪腺产生并汇集在泪点中。泪水从泪点通过泪小管流出，通过鼻泪管流入鼻腔。当眼睛受到异物或切洋葱的刺激时，主要泪腺负责反射性流泪。副泪腺使眼睛始终保持湿润。

眼泪从何而来

急性泪囊炎 在急性泪囊炎，患者表现为泪囊周围疼痛、发红和肿胀。结合症状、体征以及压迫泪囊时泪小点出现黏液物质反流等表现时考虑泪囊炎诊断。 早期治疗为局部热敷，轻度患者口服抗生素治疗，严重患者静脉应用抗生素治疗。抗生素一般选择第一代头孢菌素或者耐青霉素酶的合成青霉素。如果感染未能按照预期得到控制，需考虑耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染 Staphylococcus aureus (MRSA), 并以此调整抗生素。如果最初的抗生素治疗无效，可行脓肿切开引流术并根据培养结果选择敏感抗生素。有证据表明，早期手术（鼻内镜泪囊切开术）可有效治疗急性泪囊炎，并可加速治愈（1）。 急性泪囊炎伴瘘管 图片 图片由James Garrity, MD提供。

慢性泪囊炎 慢性泪囊炎患者通常表现为内眦韧带下的肿块和慢性结膜炎。已经缓解的急性泪囊炎或者慢性泪囊炎明确的治疗通常需要手术以建立泪囊和鼻腔的通道（泪囊鼻腔吻合术）。 慢性泪囊炎 图片 图片由James Garrity, MD提供。