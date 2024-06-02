影像学检查

对视野进行评估，以确定潜在的中枢和外周视力损失，在压迫性视神经病变的情况下，这种情况通常会慢慢恶化。在眼底镜检查中，视神经可以是肿胀的、苍白的或看起来正常。光学相干断层扫描用于评估视神经，可能显示视神经增厚或萎缩。神经成像（通常是磁共振成像[MRI]）是为了发现压迫视神经的任何肿块或肿瘤。