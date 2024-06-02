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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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压迫性视神经病变

作者：John J. Chen, MD, PhD, Mayo Clinic
已审核/已修订 6月 2024
看法 进行患者培训

压迫性视神经病变是视神经受压时发生的损伤，通常是由肿瘤引起的。压迫导致缓慢、无痛、渐进式的视力丧失。应进行视神经的成像（通常通过磁共振成像）以评估是否有肿块或肿瘤。通常需要手术切除肿瘤。

压迫性视神经病变的病因

压迫性视神经病变通常由肿瘤引起，例如眼眶或垂体肿瘤 (1) 。炎症（如眼眶假瘤）或其他疾病（如甲状腺眼病）也是可能的原因。

病因参考文献

  1. 1.Liu A, Craver EC, Bhatti MT, et al: Population-based incidence and outcomes of compressive optic neuropathy.Am J Ophthalmol 36:130-135, 2022.doi: 10.1016/j.ajo.2021.10.018

压迫性视神经病变的症状和体征

肿瘤或肿块引起的压迫性视神经病变通常会导致缓慢、无痛、进行性的视力丧失 (1) 。它通常影响一只眼睛，通常影响中央视觉，但垂体肿瘤除外，垂体肿瘤会压迫视交叉。视交叉压迫导致双侧外周视力丧失（双颞侧偏盲）。

症状和体征

  1. 1.Biousse V, Newman NJ: Diagnosis and clinical features of common optic neuropathies.Lancet Neurol 15(13):1355-1367, 2016.doi: 10.1016/S1474-4422(16)30237-X

压迫性视神经病变的诊断

  • 影像学检查

对视野进行评估，以确定潜在的中枢和外周视力损失，在压迫性视神经病变的情况下，这种情况通常会慢慢恶化。在眼底镜检查中，视神经可以是肿胀的、苍白的或看起来正常。光学相干断层扫描用于评估视神经，可能显示视神经增厚或萎缩。神经成像（通常是磁共振成像[MRI]）是为了发现压迫视神经的任何肿块或肿瘤。

压迫性视神经病变的治疗

  • 手术治疗

  • 必要时放疗

治疗取决于压迫性视神经病变的病因。通常情况下，需要通过手术来切除或剥除肿块。除手术外，放疗也用于某些肿瘤的治疗。某些原因（如甲状腺眼病）可能需要药物治疗。一些患者在手术后视力有所改善。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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