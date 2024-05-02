葡萄膜炎的症状和体征

葡萄膜炎的症状和体征

症状和体征可能非常轻微，依据炎症的部位和程度各不相同。

前部葡萄膜炎（尤其是急性起病）的症状最明显，通常表现为

疼痛（眼痛）

眼红

畏光

视力下降（至不同程度）

慢性前葡萄膜炎的症状可能不太明显，如刺激或视力下降，或者可能没有症状。

体征包括相邻角膜的结膜充血（睫状充血或角膜缘充血）。裂隙灯检查可发现角膜后沉着物KP，角膜内表面的白细胞团块），前房（房水）中细胞和闪辉，和瞳孔后粘连。严重的前部葡萄膜炎可见白细胞层积于前房（前房积脓）。

葡萄膜炎（前） 图片 Image courtesy of Sunir Garg, MD.

中间葡萄膜炎典型表现为无痛性，以及

眼前漂浮物

视力下降

主要体征为玻璃体内的炎症细胞。炎症细胞的凝聚和冷凝呈“雪球”状，由于漂浮物或黄斑囊样水肿，后者是液体从黄斑血管渗漏造成的，视力可能下降。在睫状体平坦部(睫状体的一部分，向后延伸超过虹膜和巩膜的交界处)凝集的玻璃体细胞和“雪球”可形成经典的“雪堤”样外观，这种病变可能与视网膜周边部新生血管的形成有关 (1)。

葡萄膜炎（中） 图片 © Springer Science+Business Media

后部葡萄膜炎症状具有多样性，但最多见的症状与中间葡萄膜炎相似，表现为视力下降和眼前漂浮物。体征包括：

玻璃体内的细胞

视网膜（视网膜炎）和（或）其下的脉络膜（脉络膜炎）有白色或者黄白色病灶

视网膜血管炎（血管变白或闭塞）

视盘水肿

全葡萄膜炎可以引起上述任何组合的症状和体征。

并发症 葡萄膜炎的严重并发症包括严重的和不可逆的视力丧失，尤其是在未被诊断和/或者未获充分治疗时。 最常见的并发症 包括 白内障 （继发于疾病过程和/或皮质类固醇治疗）

黄斑囊样水肿（葡萄膜炎患者视力下降的最常见原因）

青光眼 （继发于疾病过程和/或皮质类固醇治疗）

视网膜脱离

带状角膜病变（钙沉积在角膜上呈带状）

视网膜、视神经、或虹膜的新生血管形成

低眼压（眼压太低而无法维持眼部健康状态）