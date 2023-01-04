看法 进行患者培训
藏毛病指骶尾部急性脓肿或慢性引流形成的窦道。
（参见 肛门直肠疾病评估。）
藏毛囊肿
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IRAND/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY
藏毛病多见于年轻多毛的白种男性，也可见于女性患者。
在骶骨区皮肤上有一个或数个沿中线或偏心排列的小凹或窦道，可能形成一个腔，其中常有毛发。通常无症状，感染时伴有疼痛。
藏毛性疾病的治疗
对于脓肿，需切开引流
对于鼻窦，摘除和封闭。
(参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2019 clinical practice guidelines for the management of pilonidal disease.)
急性脓肿需切开引流治疗。
通常，若一个或多个慢性引流窦道持续存在，必须手术切除并一期闭合，或采用开放式手术（如膀胱切开术或袋形缝合术）。使用内窥镜或视频辅助的微创技术也已获得成功，但需要专门的设备和专业知识。通常不需使用抗生素。
较大的囊肿可能需要回转皮瓣以关闭缺损。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Society of Colon and Rectal Surgeons: Clinical practice guidelines for the management of pilonidal disease (2019)