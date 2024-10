对于脓肿,需切开引流

对于鼻窦,摘除和封闭。

(参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2019 clinical practice guidelines for the management of pilonidal disease.)

急性脓肿需切开引流治疗。

通常,若一个或多个慢性引流窦道持续存在,必须手术切除并一期闭合,或采用开放式手术(如膀胱切开术或袋形缝合术)。使用内窥镜或视频辅助的微创技术也已获得成功,但需要专门的设备和专业知识。通常不需使用抗生素。

较大的囊肿可能需要回转皮瓣以关闭缺损。