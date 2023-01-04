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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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藏毛病

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 1月 2023
看法 进行患者培训

藏毛病指骶尾部急性脓肿或慢性引流形成的窦道。

（参见 肛门直肠疾病评估。）

藏毛病多见于年轻多毛的白种男性，也可见于女性患者。

在骶骨区皮肤上有一个或数个沿中线或偏心排列的小凹或窦道，可能形成一个腔，其中常有毛发。通常无症状，感染时伴有疼痛。

藏毛性疾病的治疗

  • 对于脓肿，需切开引流

  • 对于鼻窦，摘除和封闭。

(参见 the American Society of Colon and Rectal Surgeons’ 2019 clinical practice guidelines for the management of pilonidal disease.)

急性脓肿需切开引流治疗。

通常，若一个或多个慢性引流窦道持续存在，必须手术切除并一期闭合，或采用开放式手术（如膀胱切开术或袋形缝合术）。使用内窥镜或视频辅助的微创技术也已获得成功，但需要专门的设备和专业知识。通常不需使用抗生素。

较大的囊肿可能需要回转皮瓣以关闭缺损。

更多信息

以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. American Society of Colon and Rectal Surgeons: Clinical practice guidelines for the management of pilonidal disease (2019)

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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