肛管起于肛缘，止于肛门直肠交界处（梳状线、皮肤黏膜交界处或齿状线），该处有8 ～ 12个肛隐窝和5 ～ 8个肛乳头。肛管内壁覆以肛膜，为外部皮肤的延续。肛管附近的皮肤分布着大量的躯体感觉神经，因而对疼痛刺激高度敏感。肛管静脉由腔静脉系统回流，肛门直肠交界处的静脉则由门静脉和腔静脉系统共同回流。肛管的淋巴则回流到髂内淋巴结、阴道后壁（女性）和腹股沟淋巴结。静脉和淋巴管的分布决定了恶性病变及感染播散。
直肠 为乙状结肠的延续，起始于第3骶椎水平，延续至肛门直肠交界处。直肠内壁由红色的腺体黏膜构成，有自主神经分布，对疼痛相对不敏感。静脉回流至门静脉系统。直肠的淋巴回流沿痔上血管蒂到达肠系膜下和腹主动脉淋巴结。
围绕肛管的 括约肌环 由内括约肌、肛提肌的中央部分及部分外括约肌构成。其前面较易受创伤而造成失禁。耻骨直肠肌在直肠周围形成肌悬带，起到支持和协助排尿排便作用。
肛门直肠疾病包括
（参见消化道异物概述。）
病史
病史询问包括出血、疼痛、凸起、溢出物、肿胀、感觉异常、排便次数、大便失禁、大便性状、泻药和灌肠剂的应用、以及腹部和泌尿系统症状等详细情况。
所有患者均需询问肛门性交情况及任何可能导致创伤和感染的情况。
体格检查
检查应该轻柔，并且在光线充足的地方进行。包括外部望诊、肛门周围和直肠内指诊、腹部检查、直肠阴道双合诊。
肛门镜检查和硬式或可弯曲性乙状结肠镜检查常需要检查至肛缘上方15 cm ～ 60 cm处 ( see page 肛门镜及乙状结肠镜)。望诊、触诊和肛门镜及乙状结肠镜检查时，患者最好采取左侧卧位（Sims位），或者截石位于倾斜床上进行。在肛门疼痛的情况下，可能需要局部麻醉（5%利多卡因软膏）、局部麻醉甚至全身麻醉。如果可以耐受，清洁磷酸盐灌肠可能有助于乙状结肠镜检查。如果需要，可以进行活检、涂片和培养，并进行影像学研究。