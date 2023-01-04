肛管起于肛缘，止于肛门直肠交界处（梳状线、皮肤黏膜交界处或齿状线），该处有8 ～ 12个肛隐窝和5 ～ 8个肛乳头。肛管内壁覆以肛膜，为外部皮肤的延续。肛管附近的皮肤分布着大量的躯体感觉神经，因而对疼痛刺激高度敏感。肛管静脉由腔静脉系统回流，肛门直肠交界处的静脉则由门静脉和腔静脉系统共同回流。肛管的淋巴则回流到髂内淋巴结、阴道后壁（女性）和腹股沟淋巴结。静脉和淋巴管的分布决定了恶性病变及感染播散。

直肠 为乙状结肠的延续，起始于第3骶椎水平，延续至肛门直肠交界处。直肠内壁由红色的腺体黏膜构成，有自主神经分布，对疼痛相对不敏感。静脉回流至门静脉系统。直肠的淋巴回流沿痔上血管蒂到达肠系膜下和腹主动脉淋巴结。

围绕肛管的 括约肌环 由内括约肌、肛提肌的中央部分及部分外括约肌构成。其前面较易受创伤而造成失禁。耻骨直肠肌在直肠周围形成肌悬带，起到支持和协助排尿排便作用。

肛门直肠疾病包括

（参见消化道异物概述。）

肛管 3D 模型

病史 病史询问包括出血、疼痛、凸起、溢出物、肿胀、感觉异常、排便次数、大便失禁、大便性状、泻药和灌肠剂的应用、以及腹部和泌尿系统症状等详细情况。 所有患者均需询问肛门性交情况及任何可能导致创伤和感染的情况。