人工取出

直肠异物取出可能风险较高，需由有相关经验外科医师或消化科医师进行操作。肛门镜，直肠镜和/或窥镜有利于直接观察和取出直肠异物。

如果可以触及异物, 则注射局部麻醉剂，用直肠牵引器扩张肛门，尝试抓住并取出异物。很少需要局部麻醉或全身麻醉。

如果不能触及异物或者看不见异物，则不应该盲目地尝试抓取异物。肠蠕动常可将异物推至直肠中段，随后可尝试取出异物。

可以尝试通过乙状结肠镜或直肠镜取出，但并不一定成功。有时乙状结肠镜检查会将异物推向近端，进一步推迟异物的取出。若尝试取出异物失败，少数情况下，需要行剖腹手术将异物挤向肛门或行结肠切开术取出异物。异物取出后应进行乙状结肠镜检查，以排除严重直肠损伤。