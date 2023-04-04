直肠异物通常是插入直肠的物体，但也可能是因吞下造成的。异物穿透直肠壁可于排便过程中出现突发的剧烈疼痛。依据肛门指检，有时根据影像学检查结果做出诊断。直肠异物取出可能风险较高，需由有相关经验外科医师或消化科医师进行操作。
（参见消化道异物概述。）
胆石、粪石和咽下的异物（包括牙签、鸡骨和鱼刺）可能滞留于肛门直肠交界处。尿路结石、阴道栓、手术海绵或器械可能侵蚀入直肠。有时奇怪的和/或与性行为相关的异物，或是为躲避执法人员而塞入直肠的药物包装，可导致嵌顿；有时可于塞入时引发穿孔。有些物质可嵌入直肠壁，其余可嵌于肛门括约肌之上。
直肠异物的症状和体征
排便过程中突发、剧烈疼痛，应怀疑为穿透性异物，常位于肛门直肠交界处或之上。若有症状明显的出血则表明可能发生了撕裂或穿孔。其他症状取决于异物大小和形状、原位停留的时间及有无感染或穿孔。
直肠异物的诊断
肛门指检
有时需影像学检查
异物因无法通过直肠前部成角，故常滞留于直肠中部。 直肠指检时可能触及异物。
腹部X线平片通常有助于识别物体。还应进行直立位X线检查，以评估是否有因穿孔引起的腹膜内游离空气。 CT可以帮助识别常规X线检查看不到的物体。
直肠异物的治疗
人工取出
直肠异物取出可能风险较高，需由有相关经验外科医师或消化科医师进行操作。肛门镜，直肠镜和/或窥镜有利于直接观察和取出直肠异物。
如果可以触及异物, 则注射局部麻醉剂，用直肠牵引器扩张肛门，尝试抓住并取出异物。很少需要局部麻醉或全身麻醉。
如果不能触及异物或者看不见异物，则不应该盲目地尝试抓取异物。肠蠕动常可将异物推至直肠中段，随后可尝试取出异物。
可以尝试通过乙状结肠镜或直肠镜取出，但并不一定成功。有时乙状结肠镜检查会将异物推向近端，进一步推迟异物的取出。若尝试取出异物失败，少数情况下，需要行剖腹手术将异物挤向肛门或行结肠切开术取出异物。异物取出后应进行乙状结肠镜检查，以排除严重直肠损伤。