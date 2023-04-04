各类异物可能有意或无意地进入胃肠道。许多会自行通过消化道排出，但部分会嵌顿，引起症状，有时甚至出现并发症。影像学检查在消化道异物中的应用尚未标准化。几乎所有的嵌顿物都可内镜下取出，偶尔需要手术。内镜检查的时间取决于摄入异物的类型。

消化道异物可能

大多数异物误吞发生在儿童中。在监狱囚犯和精神病患者中更常见的是故意和反复性的异物吞入。带义齿者、老年人和醉酒者容易不小心咽下咀嚼不充分的食物（尤其是肉食），这些食物可能嵌顿在食管。走私者为了逃避检查，有时咽下装满药物的气球、药瓶或包裹（参见体内携毒和体内藏毒），可引起肠梗阻。包装可能破裂，导致药物过量摄入。

消化道异物(x线) 隐藏详情 这张X光片显示一个年幼的孩子吞下了一枚硬币。 DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY

异物摄入的 常见并发症 包括

消化道梗阻

穿孔

溃疡

出血

瘘管形成

菌血症