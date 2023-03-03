胃肠道放射性核素扫描

看法 进行患者培训
出血的核素扫描显像诊断
出血扫描采用99m锝标记自体红细胞或99m锝胶体，在手术或血管造影术前确定下消化道出血部位。肠道中局部放射性集聚部位，浓聚随时间增加，且随肠蠕动而移动，由此可确定活动性出血部位。
出血扫描主要适用于严重结肠出血，未行肠道准备，内镜下直视检查困难者。
胃排空
胃排空检查时，患者服用放射性标记固体及液体试餐，通过伽马相机观察胃排空情况。由于该检查无法鉴别器质性梗阻与胃轻瘫，若检查示胃排空延迟，需进一步检查。 该检查亦用于检测促动力药物疗效（如，甲氧氯普胺、红霉素）。该测试的结果可能会受到使用阿片类药物或其他改变胃肠动力的药物的影响。
专门的运动中心还可以评估小肠和全肠转运。小肠转运测试持续 2 天，整个肠道转运测试持续 4 天。这些测试对疑似运动障碍、严重便秘或结肠惰性的患者很有用。
Meckel憩室的核素扫描
麦克尔扫描可识别异位胃黏膜（麦克尔憩室），通过注射99mTc高锝酸盐，其可被胃黏膜黏液分泌细胞摄取。 若检查示胃外小肠处浓聚灶，提示麦克尔憩室。
梅克尔扫描可显示梅克尔憩室
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