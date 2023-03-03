胃肠道放射性核素扫描

胃排空检查时，患者服用放射性标记固体及液体试餐，通过伽马相机观察胃排空情况。由于该检查无法鉴别器质性梗阻与胃轻瘫，若检查示胃排空延迟，需进一步检查。 该检查亦用于检测促动力药物疗效（如，甲氧氯普胺、红霉素）。该测试的结果可能会受到使用阿片类药物或其他改变胃肠动力的药物的影响。

专门的运动中心还可以评估小肠和全肠转运。小肠转运测试持续 2 天，整个肠道转运测试持续 4 天。这些测试对疑似运动障碍、严重便秘或结肠惰性的患者很有用。