在胚胎早期，连接中肠和卵黄囊的卵黄管或脐肠系膜管通常在第6周时消失。 如果连接回肠的部分没有萎缩，即形成麦克尔憩室。 先天性憩室起源于小肠系膜侧，含正常肠道结构全层，因此是真性憩室。在不到25%的患者中，Meckel憩室还含有胃（因此含有分泌盐酸的顶细胞）、胰腺或两者的异位组织。

仅约2%的麦克尔憩室患者出现并发症。 尽管麦克尔憩室的发病率男女相同，但男性出现并发症的概率为女性的2～3倍。 Meckel憩室的并发症包括

出血

肠梗阻

憩室炎

穿孔

肿瘤

幼儿（< 5岁）出血更常见，憩室内异位胃黏膜分泌胃酸腐蚀邻近回肠形成溃疡，即可引起出血。

小肠梗阻可以发生于任何年龄患者，但大年龄儿童和成人中更常见。儿童肠梗阻常由憩室致发生肠套叠 引发。梗阻也可因粘连、扭转、异物滞留、肿瘤、或嵌顿疝（Littre疝）而导致。

急性麦克尔憩室炎可以发生于任何年龄的患者，但发病以大年龄儿童最为多见。

穿孔导致腹膜炎。

肿瘤罕见，包括 类癌，主要发生在成人。