麦克尔憩室是真性憩室，是消化道最常见的先天性发育异常，见于约2%的人群。 它是由卵黄管不完全闭塞引起的，由回肠反肠系膜边界的先天性囊状组成。它通常位于距回盲瓣100 cm的范围内，常含有异位胃组织和（或）胰腺组织，或两者均有。常无症状，但可有出血、肠梗阻和炎症（憩室炎）。诊断困难，常需放射性核素扫描，有时需要其他影像学检查。治疗方法通常为手术切除。
憩室是通过管状结构突出的囊状袋；如果它包含结构的全层，则被认为是真性憩室（参见 憩室病的定义)。
梅克尔憩室的病理生理学
在胚胎早期，连接中肠和卵黄囊的卵黄管或脐肠系膜管通常在第6周时消失。 如果连接回肠的部分没有萎缩，即形成麦克尔憩室。 先天性憩室起源于小肠系膜侧，含正常肠道结构全层，因此是真性憩室。在不到25%的患者中，Meckel憩室还含有胃（因此含有分泌盐酸的顶细胞）、胰腺或两者的异位组织。
仅约2%的麦克尔憩室患者出现并发症。 尽管麦克尔憩室的发病率男女相同，但男性出现并发症的概率为女性的2～3倍。 Meckel憩室的并发症包括
幼儿（< 5岁）出血更常见，憩室内异位胃黏膜分泌胃酸腐蚀邻近回肠形成溃疡，即可引起出血。
小肠梗阻可以发生于任何年龄患者，但大年龄儿童和成人中更常见。儿童肠梗阻常由憩室致发生肠套叠 引发。梗阻也可因粘连、扭转、异物滞留、肿瘤、或嵌顿疝（Littre疝）而导致。
急性麦克尔憩室炎可以发生于任何年龄的患者，但发病以大年龄儿童最为多见。
穿孔导致腹膜炎。
肿瘤罕见，包括 类癌，主要发生在成人。
Meckel憩室的症状和体征
任何年龄患者，小肠梗阻均表现为痉挛性腹痛、恶心和呕吐。 急性麦克尔尔憩室炎特征为腹痛，通常局限于脐下或脐周；常伴有呕吐，与阑尾炎相似。
儿童常表现为反复发作无痛性、鲜红色直肠出血，出血不至于导致休克。成人也有消化道出血，但黑便更典型，而非鲜血便。
麦克尔憩室的诊断
根据症状
怀疑出血：放射性核素扫描，无线胶囊内镜检查和小肠镜检查
腹痛：CT检查
Meckel憩室诊断通常较困难，应根据临床症状选择检查方法。
如果怀疑直肠出血 来自美克尔憩室，可用99m 99m锝进行放射性核素扫描（Meckel 扫描），寻找异位胃黏膜，85~97%出血患儿中可明确憩室诊断。 Meckel扫描无法检测到不含异位胃粘膜的憩室。 无线胶囊内镜和小肠镜可以直观地识别作为出血源的憩室。
腹痛 且局部有压痛的患者需口服造影剂，进行CT检查。若以呕吐和腹痛为主要症状，需摄腹部立卧位平片，以诊断梗阻。 只有在疑似阑尾炎的手术探查中，会偶尔进行明确诊断；如果在疑似阑尾炎的探查过程中发现正常阑尾，则应寻找Meckel憩室。
麦克尔憩室的治疗
手术治疗
Meckel憩室引发的肠梗阻患者需要早期手术治疗。 详细的 肠梗阻治疗在别处讨论。
如果憩室出血，且在邻近回肠部位发现硬结，需切除硬结肠段及憩室。 憩室出血但无回肠硬结，只需切除憩室。
麦克尔憩室炎通常也需要手术切除。
在开腹手术中偶然遇到的小的、无症状的憩室不需要被切除。 对手术中偶然发现的麦克尔憩室的处理存在争议。 一些外科医生倾向于切除儿童和年轻患者憩室，尽管无症状。如果在触诊时感觉增厚，则对无症状的老年患者也切除憩室;增厚的憩室可能含有异位粘膜，因此并发症风险更高。
关键点
麦克尔憩室是一种常见的回肠肠系膜边界的先天性囊样结构，偶尔可导致出血、发炎或梗阻。
不到25%的憩室含有异位胃黏膜组织，可分泌盐酸，可导致邻近回肠黏膜溃疡和出血。
麦克尔憩室炎患者的疼痛可能与阑尾炎相似。
根据临床表现选择检查方法。
对于儿童患者的Meckel憩室出血，Meckel扫描的检测敏感性很高。
手术切除有症状性憩室。