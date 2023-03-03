（参见如何做穿刺术）

腹腔穿刺用于取腹水送检。亦用于缓解张力性腹水所致的呼吸困难、疼痛，或用于治疗慢性腹水。

腹腔穿刺 视频

腹腔穿刺绝对禁忌症包括

严重、无法纠正的凝血功能异常

腹壁感染

肠梗阻 （除非使用影像学研究确定了可以安全进入的腹腔液区域）

相对禁忌症包括：患者欠合作、穿刺部位存在手术瘢痕、巨大腹腔内占位、重度门脉高压伴腹部侧支循环。

术前应行全血细胞计数、血小板计数及凝血功能检查。

嘱患者排空膀胱后坐于床上，床头抬高45° ～ 90°。有明显及大量腹水的患者，取脐与耻骨连线中点为穿刺点，予酒精及消毒剂清洁。其余可供选择的穿刺点为：两侧髂前上棘上方内侧3-5 cm。中度腹水患者，宜行腹部超声准确定位穿刺点。嘱患者侧卧位，预穿刺点向下，可使充气肠段远离穿刺点。

采用无菌操作，穿刺部位以1 %利多卡因局部麻醉达壁层腹膜。行诊断性腹腔穿刺，以18-22号针头（1.5英寸或3.5英寸）连接50 mL注射器上刺入壁层腹膜（可有突破感）。缓慢抽吸，送检细胞计数、蛋白质或淀粉酶含量，并行细胞学或培养检查。对于治疗性（大容量）腹腔穿刺，用18-14号套管（1.5英寸或3.5英寸）连接真空抽吸器，至多抽吸8L的腹水。若抽取大量腹水，建议同时予静脉补充白蛋白，以避免血容量转移及术后低血压发生。

腹腔穿刺最常见并发症为出血。张力性腹水穿刺后，腹水有时可持续从穿刺处渗出。