向患者解释手术过程并获得书面知情同意。

要求患者通过排尿或给患者插入导尿管来排空膀胱。

将患者置于床上，头部抬高 45 至 90°。 腹水明显且量大的患者，在脐与耻骨之间的中线，脐下约2cm处设置止点。 在左下腹找到另一个位置，例如，在髂前上棘的上方和内侧约 3 至 5 厘米处。如果选择左下腹部位，请将患者部分翻到左侧，让液体在该区域积聚。插入部位应足够外侧，以避开包含腹壁下动脉的腹直肌鞘。

或者，将患者置于侧卧位。 在这个位置，充满空气的肠袢会向上漂浮，远离穿刺入口，入口点应该在充满液体的区域向下。一些医生更喜欢左侧卧位，针插入左下腹，因为盲肠可能会因右下腹中的气体膨胀。必要时可采用右侧卧位。

要选择穿刺点，请仔细敲击，因为敲击的浊音证实了液体的存在。

如果需要，使用超声波来确定一个部位，确认腹水的存在和上覆肠道的缺失。

在选择穿刺部位时，避免手术疤痕和可见的静脉。

如果可以，用皮肤标记笔标记穿刺部位。

用洗必泰或聚维酮碘等皮肤清洁剂准备该区域，并在戴上无菌手套的同时盖上无菌布巾。

使用25G穿刺针，在穿刺部位注射一小团局麻药形成皮丘。换用更粗的穿刺针（20G或22G），逐层深入注射麻醉剂直至壁层腹膜，由于它对痛觉非常敏感，所以应该渗入了麻醉剂。当针头前进时，保持恒定的负压以确保利多卡因不会注入血管。

对于诊断性穿刺，选择 18 至 22 号（根据需要为 1.5 英寸或 3.5 英寸）针头。对于治疗性穿刺，选择 18 至 14 号（根据需要为 1.5 英寸或 3.5 英寸）针头或 Caldwell 针头（15 号、3.25 英寸）。较小规格的针头可降低并发症的风险，如腹水渗漏，但需要更长的时间来完成治疗性穿刺。

将针头垂直于标记部位的皮肤插入。或者，使用 Z-track 方法插入针，这可以通过多种方式完成。一种选择：拉动皮肤，垂直插入针头，并保持这种皮肤牵引力，直到针头进入腹腔。另一种选择：只刺穿皮肤，将其拉下，然后进入腹腔。第三种选择：以一定角度（通常为 45°）将针头插入皮肤并推进。Z-track 方法是首选，因为它允许腹内压在取出针头后帮助密封管道并降低腹腔ji液渗漏的风险。

缓慢插入针头以避免刺穿肠道，并使用间歇抽吸避免进入血管。 避免连续抽吸，因为这会导致组织（如肠、网膜）堵塞针尖。

将针头穿过腹膜（通常伴有爆裂感）并轻轻吸出液体。

注射器抽取30～50 mL液体放入适当的试管和血培养瓶中进行检验。

对于治疗性穿刺，如果使用 Caldwell 针，将外部金属导管推进针上方，然后从导管内部取出针。使用管子将导管连接到收集袋或真空瓶上。

对于治疗性腹腔穿刺术，需要去除大量液体。 去除 5 到 6 L 的液体通常可以被很好地耐受。 在某些患者中，最多可以取出 8 L。 若抽取大量腹水(如移除> 5 L)，通常建议同时予胶体替代，如静脉补充白蛋白，以避免明显的血guan'nei容量转移及术后低血压发生。

在更换收集瓶或需要诊断样本时，可使用三通旋塞来控制流体流动。

取下针头并向该部位施加压力。