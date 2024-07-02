肠梗阻指由于肠道病变导致肠内容物通过肠道时，发生严重机械性障碍或完全受阻。症状包括：绞痛、呕吐、顽固便秘及停止排气。进行临床诊断和腹部平片可确诊。治疗包括补液、鼻胃管减压，绝大多数完全性肠梗阻，需手术治疗。
(参见 急性腹痛。)
机械性梗阻被分为小肠梗阻（包括十二指肠）及大肠梗阻。梗阻可为部分性或完全性。约85%小肠部分性梗阻可予内科治疗(1)，而约85%完全性小肠梗阻需手术治疗。
参考文献
1.ten Broek RPG, Krielen P, Di Saverio S, et al.Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2017 update of the evidence-based guidelines from the world society of emergency surgery ASBO working group. World J Emerg Surg.2018;13:24.2018 年 6 月 19 日发布。doi:10.1186/s13017-018-0185-2
机械性肠梗阻的病因
总体而言，机械性肠梗阻最常见病因为粘连、疝及肿瘤。
其他常见原因包括：憩室炎、异物（包括胆结石）、肠扭转（肠段于肠系膜处扭曲）、肠套叠（一段肠段套入另一段内）及粪便嵌塞。
肠道的特定部分受到不同的影响（见表 肠梗阻的原因）。
机械性肠梗阻的病理生理学
单纯性机械性梗阻无血运受阻。摄入液体、食物、消化道分泌物及气体积聚于梗阻近端。近端肠管扩张，远端塌陷。黏膜正常的分泌及吸收功能受抑制，肠壁发生水肿及充血。严重肠管扩张，持续存在并进行性加剧，加重肠蠕动及分泌紊乱，增加脱水及发展为绞窄性肠梗阻的风险。
绞窄性肠梗阻肠道血运受阻；见于约25%小肠梗阻患者 (1)。其常伴发于疝、肠扭转及肠套叠。 绞窄性肠梗阻可在6小时内进展为梗死及坏疽。先发生静脉阻塞，而后发生动脉闭塞，导致肠壁迅速发生缺血。缺血肠道可发生水肿及梗死，导致坏疽及穿孔形成。大肠梗阻，极少发展为绞窄性肠梗阻（肠扭转除外）。
缺血肠段（尤其小肠）或明显肠道明显扩张时，可发生穿孔。若盲肠直径扩张至≥13cm，发生穿孔危险性高。梗阻处肿瘤或憩室亦可发生穿孔。
经验与提示
病理生理学参考文献
1.Jancelewicz T, Vu LT, Shawo AE, Yeh B, Gasper WJ, Harris HW.Predicting strangulated small bowel obstruction: an old problem revisited. J Gastrointest Surg.2009;13(1):93-99.doi:10.1007/s11605-008-0610-z
肠梗阻的症状和体征
小肠梗阻起病后短时间内出现症状：脐周或上腹部绞痛、呕吐，完全性肠梗阻者可见顽固便秘。部分性肠梗阻患者可见腹泻。疼痛剧烈且持续提示发生绞窄。
在没有绞窄的情况下，腹部并不压痛。典型的是伴随痉挛的剧烈蠕动。有时可触及扩张肠段。发生肠梗死时，腹部可有压痛，听诊肠鸣音消失或肠蠕动少。休克及少尿是较为严重体征，提示单纯性肠梗阻晚期或绞窄性肠梗阻。
大肠梗阻症状较小肠梗阻轻，且逐渐出现。便秘逐渐加重，最终导致顽固性便秘及腹胀。可发生呕吐（通常在其他症状出现后几小时内发生），但不常见。下腹部绞痛，排便停止。全身症状相对较轻，液体及电解质紊乱少见。
体格检查典型表现为腹部膨隆、肠鸣音高亢。腹部无压痛，直肠空虚。若为肿瘤引起梗阻，可在此处触及包块。
肠扭转常骤然起病表现为持续性腹痛，有时伴阵发性绞痛。
机械性肠梗阻的诊断
腹片
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仰卧位和直立位腹部 X 线片通常足以诊断梗阻。尽管仅行剖腹探查可明确诊断有无绞窄，但连续进行体格检查可早期发现警报症状。白细胞计数升高及酸中毒，提示已发生肠绞窄；但若绞窄处肠段静脉流出减弱，可能无上述表现。
平片见阶梯状扩张肠襻往往是小肠梗阻典型表现；亦可见于右半结肠梗阻。腹部立位片可见液平。肠麻痹的平片表现及症状与肠梗阻类似，（肠道麻痹 并无梗阻）前者通常较轻；进行鉴别诊断较为困难。近端空肠梗阻或闭襻型绞窄（伴发于肠扭转）时可能无肠襻扩张或液平。平片上梗死肠段可有占位效应。肠壁积气提示坏疽。
腹片可见大肠梗阻近端结肠扩张。盲肠扭转表现为中腹部或左上腹部单个大气泡。若同时发生盲肠及乙状结肠扭转，钡剂灌肠可显示梗阻部位，典型表现为“鸟嘴样”畸形；该检查也可使乙状结肠扭转复位。若无法进行造影剂灌肠，可通过结肠镜行乙状结肠减压，用于盲肠扭转无效。
腹部CT更常用于疑似小肠梗阻。
机械性肠梗阻的治疗
胃肠减压
静脉补液
若怀疑肠缺血，予静滴抗生素。
凡疑有肠梗阻患者均应住院治疗。急性肠梗阻诊断及治疗必须同时进行。外科医师应至始至终参与诊治。
小肠及大肠梗阻支持治疗方法相同：胃肠减压、静脉补液（0.9 %生理盐水或乳酸盐林格液以补充血容量），置导尿管监测尿量。 应根据检查结果补充电解质，反复呕吐易损耗血清钾和钠。
若怀疑肠缺血或梗死，剖腹探查前应予抗生素（如，三代头孢菌素，头孢替坦2 g IV）。
特殊处理方法
成人十二指肠梗阻常行手术切除治疗，若病变肠段无法切除，可予姑息性胃空肠吻合术（用于治疗儿童 十二指肠梗阻）。
完全性小肠梗阻患者，宜早期剖腹手术；但对于极重症、脱水患者，手术可延期2 ～ 3小时，至补充血容量及提高尿量后进行。尽可能切除梗阻性病变。若胆结石是造成阻塞原因，应行肠切开术取出结石，而无需行胆囊切除术。应采取措施预防肠梗阻复发，包括修补疝、去除异物及粘连松解。
对于大多数术后早期出现梗阻或粘连引起反复梗阻的患者，在无腹膜炎体征的情况下，可以尝试通过集液管进行鼻胃减压。如果阻塞无法解决或者出现缺血症状或体征，则需要进行手术。
腹腔内癌症播散导致小肠梗阻是成人胃肠道肿瘤患者的主要死因。经手术或内镜支架形成梗阻旁路，可短暂姑息性缓解症状。还可通过内窥镜进行姑息性排气胃造口术。
通常可采用Ⅰ期切除及吻合术治疗梗阻性结肠癌，按需行临时结肠造口术或回肠造口术。当无法进行此手术时，建议进行延迟切除的改道结肠造口术。若无法实施上述手术，可切除肿瘤，行结肠造口或回肠造口；造口可远期关闭。然而，这种方法有时与较差的肿瘤学结果有关。使用内窥镜支架暂时缓解梗阻是有争议的。尽管支架置入术对不耐受手术的患者缓解左侧癌性梗阻可能起一定的作用，但仍有可能穿孔，一些研究表明，与选择性手术切除相比，对于有可能治愈的癌性梗阻患者使用支架桥接术的生存率降低。
若憩室炎致梗阻，可伴穿孔。若发生穿生及弥漫性腹膜炎，虽有切除指征，但手术难度将很高。进行切除及结肠造口，择期行肠吻合。
粪便嵌塞常见于直肠，可用手指或灌肠予以清除。然而，粪块或混合物（钡剂与抗酸剂）可致完全性梗阻（常见乙状结肠），需剖腹手术。
盲肠扭转需行受累肠段切除及吻合术；体弱者，需行盲肠造口术将盲肠固定于正常位置。乙状结肠扭转，可内镜下减压或置入长直肠管，数日后进行手术切除及吻合术。若不行切除术，无法避免肠扭转复发。
关键点
肠梗阻最常见病因为：粘连、疝及肿瘤；若无既往手术或疝，小肠梗阻常见病因为肿瘤。
呕吐及液体进入第三间隙液，可致血容量不足。
长期梗阻可导致肠管缺血、梗死及穿孔。
手术修复前予胃肠减压及补液治疗。
若患者因肠粘连反复肠梗阻，急诊手术前应先尝试胃肠减压