小肠梗阻起病后短时间内出现症状：脐周或上腹部绞痛、呕吐，完全性肠梗阻者可见顽固便秘。部分性肠梗阻患者可见腹泻。疼痛剧烈且持续提示发生绞窄。

在没有绞窄的情况下，腹部并不压痛。典型的是伴随痉挛的剧烈蠕动。有时可触及扩张肠段。发生肠梗死时，腹部可有压痛，听诊肠鸣音消失或肠蠕动少。休克及少尿是较为严重体征，提示单纯性肠梗阻晚期或绞窄性肠梗阻。

盲肠扭转（腹部 X 光检查） 隐藏详情 盲肠在其肠系膜周围扭曲，导致扩张的“咖啡豆”向左上象限突出。 Image provided by Parswa Ansari, MD.

大肠梗阻症状较小肠梗阻轻，且逐渐出现。便秘逐渐加重，最终导致顽固性便秘及腹胀。可发生呕吐（通常在其他症状出现后几小时内发生），但不常见。下腹部绞痛，排便停止。全身症状相对较轻，液体及电解质紊乱少见。

体格检查典型表现为腹部膨隆、肠鸣音高亢。腹部无压痛，直肠空虚。若为肿瘤引起梗阻，可在此处触及包块。

肠扭转常骤然起病表现为持续性腹痛，有时伴阵发性绞痛。