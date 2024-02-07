下食管环是一约2～4 mm的黏膜狭窄，为食管远端鳞状上皮和柱状上皮的交界处一个环状狭窄，常导致吞咽困难。

（参见食管和吞咽性疾病概述。）

下食管环的病因有所争议；主要的理论是，它们是先天性的，或由酸反流或药丸引起的食管炎所导致的。

下食管环引起间歇性固体食物吞咽困难。 该症状可以发生于任何年龄，但通常在25岁以后发病。吞咽困难往往反复，进食肉类和干面包会加剧吞咽困难。仅当食管直径 < 12 mm时，才有症状；若 > 20 mm则无任何症状。

通常, 吞咽困难的评估 初始检查为胃镜，可见一个足够大环导致症状。如果远端食管充分扩张，X线钡餐检查也可显示此环。

食管环 隐藏详情 食管环（也称为 Schatzki 环）是光滑的、同心的粘膜褶皱，使食管胃交界处的食管变窄。通过该环的管腔可以看到裂孔疝。 Image provided by David M.Martin, MD.

钡剂吞咽造影显示食管环 隐藏详情 此图显示了舍茨基环环（箭头方向）。 © Springer Science+Business Media

对食管环较大的患者，指导患者充分咀嚼食物是唯一的治疗方法，但是狭窄的食管环需行内镜或探条扩张。很少需要手术切除。