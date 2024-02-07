现病史 包括症状持续时间及发作程度。病人应描述什么样的食物会引起吞咽困难，及梗阻部位。需特别关注患者是否存在固体、液体食物吞咽困难，或两者均有；是否出现鼻腔反流；是否流涎或食物从口角流出；是否有食物嵌塞；进食时是否有咳嗽或呛咳。

症状回顾 应重点关注神经肌肉、胃肠道 (GI) 和系统性风湿病（特别是系统性硬化症）的症状以及并发症的存在。重要的神经肌肉症状包括乏力、易疲劳、步态或平衡紊乱、震颤和语言障碍。重要的胃肠道症状包括烧心或其他胸部不适等提示反流的症状。系统性风湿病的症状可能包括肌肉和关节疼痛，雷诺现象以及皮肤变化（例如皮疹，肿胀，增厚）。

既往史需要确定是否存在已知可能引起吞咽困难的疾病 （见表 部分口腔性吞咽困难的原因 和 部分食管性吞咽困难的原因)。