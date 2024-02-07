吞咽困难是指难以吞咽。该症状源于液体或固体物质，或两者均有，从咽部至胃的传输障碍。不应将吞咽困难与癔球症相混淆，后者指患者有咽喉部异物感，并非吞咽疾病，且没有食物输送障碍。
（参见食管和吞咽性疾病概述）
吞咽器官由咽、食管上括约肌（环咽肌）、食管体和食管下括约肌（LES）构成。食管上1/3及其近端结构由骨骼肌构成；远端食管及食管下括约肌则由平滑肌构成。这些结构组成一个整体系统，其将食物从口腔输送至胃，并防止食物反流至食管。物理性梗阻或动力障碍性疾病（食管运动障碍）可影响该系统的功能。
吞咽困难的病因
吞咽困难根据发生部位分为口腔性和食管性吞咽困难。
口腔性吞咽困难
食管性吞咽困难
吞咽困难的并发症
口咽吞咽困难可以导致食物、口腔分泌物误吸入器官，或两者皆有。误吸可导致 急性肺炎；反复误吸最终可导致慢性肺病。长期吞咽困难往往导致营养不良和体重下降。
食管吞咽困难可导致体重减轻、营养不良、摄入的物质被气管吸入，在严重的情况下会导致食物嵌塞。食物嵌塞使患者面临自发性食管穿孔的风险，这可能导致败血症甚至死亡。
吞咽困难的评估
病史
现病史 包括症状持续时间及发作程度。病人应描述什么样的食物会引起吞咽困难，及梗阻部位。需特别关注患者是否存在固体、液体食物吞咽困难，或两者均有；是否出现鼻腔反流；是否流涎或食物从口角流出；是否有食物嵌塞；进食时是否有咳嗽或呛咳。
症状回顾 应重点关注神经肌肉、胃肠道 (GI) 和系统性风湿病（特别是系统性硬化症）的症状以及并发症的存在。重要的神经肌肉症状包括乏力、易疲劳、步态或平衡紊乱、震颤和语言障碍。重要的胃肠道症状包括烧心或其他胸部不适等提示反流的症状。系统性风湿病的症状可能包括肌肉和关节疼痛，雷诺现象以及皮肤变化（例如皮疹，肿胀，增厚）。
既往史需要确定是否存在已知可能引起吞咽困难的疾病 （见表 部分口腔性吞咽困难的原因 和 部分食管性吞咽困难的原因)。
体格检查
检查针对神经肌肉、胃肠道、结缔组织疾病及并发症。
全身检查应当评估营养状况（包括体重）。需行全面神经系统检查，注意各种静止性震颤、颅神经（注意正常情况下也可能咽反射消失，咽反射消失不是吞咽困难的标志），及肌肉张力检查。 若患者主诉易疲劳，应令其做重复性动作（如，眨眼、大声计数），如动作幅度迅速下降，提示重症肌无力。应观察患者的步态并进行平衡性测试。
检查皮肤是否存在皮疹、角质增厚或质地改变，尤其指尖。
应检查是否存在肌肉萎缩、肌束震颤，触诊是否有压痛。检查颈部是否有甲状腺肿大或者其他肿块。
危险信号
任何吞咽困难都应引起注意，但是某些情况更加紧急：
完全性梗阻的症状（如，流涎、不能吞咽任何物质）
吞咽困难导致体重下降
新发局灶性神经功能异常，尤其任何客观无力症状。
反复吸入性肺炎
临床表现解析
若吞咽困难与急性神经系统损伤同时出现，则可能是神经损伤所致；长期、稳定的神经系统损伤病人出现新的吞咽困难可能有其他病因。仅存在固体食物吞咽困难，提示机械性梗阻；但同时存在固体和液体食物吞咽困难则不具特异性。流涎或进食时食物从嘴角流出或鼻腔反流，提示口咽疾病。侧压颈部后，见少量食物反流，通常可诊断为咽部憩室。
患者主诉食物很难从口腔下咽或食物粘在食道下端，通常指明病处位置；食管上段吞咽困难感知特异性较差。
许多表现可提示特异的疾病 （见表 吞咽困难某些有价值的临床表现) ，但敏感性和特异性不一，因此不能就此诊断或排除某种疾病；但可以指导进一步检查。
检查
评估参考文献
1.ASGE Standards of Practice Committee, Pasha SF, Acosta RD, et al: The role of endoscopy in the evaluation and management of dysphagia. Gastrointest Endosc 79(2):191-201, 2014.doi: 10.1016/j.gie.2013.07.042
吞咽困难的治疗
应根据吞咽困难的病因进行针对性治疗。如果出现完全性梗阻，需行急诊上消化道内镜检查。如果发现食管狭窄、环或蹼，应谨慎地进行胃镜扩张术。口咽性吞咽困难尚无确切的治疗方法，就诊于康复专家可能有所帮助。有时候以下方法也可以改善吞咽困难状况：改变进食时头部位置、吞咽肌再训练、锻炼提高口腔容纳食物的能力或者舌部力量和协调性训练。严重吞咽困难和反复误吸的患者需置入胃管。
老年病学要点：吞咽困难
咀嚼、吞咽、品尝食物和语言交流需要完整而协调的口腔、面部和颈部神经肌肉。口腔运动功能随着年龄的增长而下降，健康人亦如此。功能下降可有多种表现：
常有咀嚼肌力量和协调性下降，尤其是部分或全部义齿的患者，可能会吞下大块食物，增加噎住或吸入风险。
口周肌肉张力的下降导致下半部分脸和口唇下垂，缺牙的患者骨质支撑减少，影响美观，还可导致流涎、固体和液体食物自口角流出，且进食、睡觉或休息时无法闭合嘴唇。流涎往往是首发症状。
吞咽困难加剧。食物经过口腔至咽部的时间延长，增加误吸风险。
除了年龄因素外，口腔运动障碍最主要的原因是神经肌肉疾病（如， 糖尿病导致颅神经病变、中风、帕金森病、肌萎缩性侧索硬化症、多发性硬化症）。部分为医源性因素。 药物（如抗胆碱能药物、利尿剂）、头颅和颈部放、化疗，均对唾液分泌产生较大影响。唾液分泌过少是吞咽功能障碍的主要原因之一。
口腔运动功能障碍要通过多学科团队管理。需要口腔修复学、康复学、语言病理学、耳鼻喉科学及消化科专家的共同合作。
关键点
所有主诉为食管性吞咽困难的患者均应行胃镜检查以除外癌症。
如果上消化道内镜检查未发现症状的结构性原因，则应进行组织活检以排除嗜酸性食管炎。
针对吞咽困难的病因进行治疗。