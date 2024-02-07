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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Mallory-Weiss综合征

作者：Kristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
已审核/已修订 2月 2024
看法 进行患者培训

Mallory-Weiss综合征是因呕吐、干呕或呃逆造成食管远端和近端胃的非穿透性黏膜撕裂。

（参见食管和吞咽性疾病概述。）

最初描述患者的酒精使用障碍，Mallory-Weiss综合征可发生于任何剧烈呕吐的患者。占上消化道出血原因的5-10% (1)。

撕裂也可能伴随下胸部疼痛。

参考文献

  1. 1.Knoblauch M, Stevka E, Lämmli J, et al: The Mallory-Weiss-syndrome: a clinical study of 20 cases. Endoscopy 8(1):5-9, 1976.doi: 10.1055/s-0028-1098366

Mallory-Weiss 综合征的诊断

  • 胃镜检查

临床上诊断Mallory-Weiss综合征的典型病史是在一次或多次非血性呕吐发作后发生呕血。在这种情况下，如果出血量很少且病人病情稳定，可考虑推迟检查，并且部分患者可以考虑出院回家。

否则，如果病史不明或正在出血，患者应该进行标准胃肠道出血评估, 通常采用上消化道内镜检查和实验室检查。上消化道内镜检查也可以是治疗性的，因为可以在发生撕裂时放置止血夹以控制出血。

马洛里-魏斯综合征的治疗

  • 止血措施

大多数出血可自行停止，10%患者可有严重的出血，需要进一步治疗，如输血或内镜下止血（通过放置止血夹、注射乙醇或肾上腺素，或电灼）。 动脉内注入加压素或在血管造影时治疗性栓塞胃左动脉，也可控制出血。

很少需要手术修补。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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