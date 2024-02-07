Mallory-Weiss综合征

看法 进行患者培训
Mallory-Weiss综合征是因呕吐、干呕或呃逆造成食管远端和近端胃的非穿透性黏膜撕裂。
（参见食管和吞咽性疾病概述。）
贲门粘膜撕裂伤
图片
Image provided by David M.Martin, MD.
最初描述患者的酒精使用障碍，Mallory-Weiss综合征可发生于任何剧烈呕吐的患者。占上消化道出血原因的5-10% (1)。
撕裂也可能伴随下胸部疼痛。
参考文献
1.Knoblauch M, Stevka E, Lämmli J, et al: The Mallory-Weiss-syndrome: a clinical study of 20 cases. Endoscopy 8(1):5-9, 1976.doi: 10.1055/s-0028-1098366
Mallory-Weiss 综合征的诊断
胃镜检查
临床上诊断Mallory-Weiss综合征的典型病史是在一次或多次非血性呕吐发作后发生呕血。在这种情况下，如果出血量很少且病人病情稳定，可考虑推迟检查，并且部分患者可以考虑出院回家。
否则，如果病史不明或正在出血，患者应该进行标准胃肠道出血评估, 通常采用上消化道内镜检查和实验室检查。上消化道内镜检查也可以是治疗性的，因为可以在发生撕裂时放置止血夹以控制出血。
马洛里-魏斯综合征的治疗
止血措施
大多数出血可自行停止，10%患者可有严重的出血，需要进一步治疗，如输血或内镜下止血（通过放置止血夹、注射乙醇或肾上腺素，或电灼）。 动脉内注入加压素或在血管造影时治疗性栓塞胃左动脉，也可控制出血。
很少需要手术修补。