Mallory-Weiss综合征

止血措施

大多数出血可自行停止，10%患者可有严重的出血，需要进一步治疗，如输血或内镜下止血（通过放置止血夹、注射乙醇或肾上腺素，或电灼）。 动脉内注入加压素或在血管造影时治疗性栓塞胃左动脉，也可控制出血。

很少需要手术修补。