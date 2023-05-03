消化道出血可发生于从口腔至肛门的任何部位，可以是显性出血，也可以是隐性出血。出血的临床表现因出血部位及出血速率而不同。 （参见 静脉曲张与消化道血管性疾病）。

呕血是指呕吐红色血液，提示上消化道出血，常来源于消化性溃疡,血管病变 或 或静脉曲张。呕吐出咖啡色物是指呕出深褐色，粒状物，形似咖啡渣。它是因为上消化道出血缓慢或停止后，红色的血红蛋白受胃酸作用变成褐色的血红素的缘故。

便血 指通过直肠排出肉眼血便，常提示下消化道出血，也可因活动性上消化道出血迅速经肠道排出所致。

黑便指黑色、柏油样便，常提示上消化道出血，但小肠或右半结肠的出血也可如此。通常上消化道出血量达100～200 mL时才会出现黑便，出血停止后黑便可持续数日之久。隐血试验阴性的黑色粪便可能因摄入铁剂、铋剂或各种食物所致，不应误认为出血所致的黑便。

慢性隐性出血可发生在消化道任何部位，通过粪便标本化验可以检出。

急性，严重出血 也可能发生在胃肠道的任何部位。患者可能会出现 休克体征。潜在性缺血性心脏病的患者可能由于冠状动脉灌注不足而发生心绞痛或心肌梗塞。

潜在肝病患者的消化道出血可能会诱发门体性肝性脑病或肝肾综合征（继发于肝衰竭的肾衰竭）。

胃肠道出血的病因 可能的原因有很多（见表 胃肠道 (GI) 出血的常见原因），分为上消化道（Treitz韧带以上）、下消化道和小肠。 任何原因引起的出血都很相似，慢性肝病（如酒精性肝病、慢性肝炎）、先天性凝血功能障碍或服用特殊药物的患者出血可能更严重。 与消化道出血相关的药物包括抗凝药物（如肝素、华法林、达比加群，阿哌沙班，利伐沙班，艾多沙班）、影响血小板功能的药物（如阿司匹林及某些非甾体消炎药[NSAIDs]，氯吡格雷，选择性5羟色胺再摄取抑制剂[SSRIs]）、影响黏膜防御功能的药物（如NSAIDs）。 表格

胃肠道出血的评估 急性起病患者在进行诊断性检查之前或同时，应保持气道通畅、补液输血以稳定病情。 病史 现病史需要明确出血量及频率。但出血量很难评估，因为即便很少的出血（5～10 mL）也可把一马桶水变成不透明红色液体，焦急病人易将中等量呕血认为大量出血。但是，绝大多数情况下可分辨血丝、几茶匙出血、血凝块这三种出血。 对于呕血患者需询问在呕吐之初就有呕血，还是一次或数次非血性呕吐之后才出现呕血。 此外，临床医师应该询问一些具体的问题来区分呕血和咯血，因为患者可能会混淆这两种症状。 直肠出血患者需明确其排出的是单纯的血还是血与大便、脓、黏液的混合物，或仅在大便表面或是厕纸上带血等。血性腹泻患者需询问其有无旅行史或暴露于消化道相关病原病史。 症状回顾应包括有无腹部不适、体重下降、易出血或淤血，既往结肠镜或其他内镜检查结果，贫血的症状（如，乏力、易疲劳及头晕等）。 既往史需要询问有无消化道出血（确诊的或未确诊的）、炎症性肠病、出血倾向、肝脏疾病及可能增加出血倾向或引起慢性肝病的药物使用史（如，酒精）。 体格检查 全面体格检查需特别注意重要的体征或提示可能发生休克或低血容量的体征（如，心动过速、呼吸急促、苍白、多汗、少尿、意识模糊）及贫血（如，苍白、多汗）。少量出血可能仅引起轻度心率增快（ > 100次/分钟）或毫无zheng'xiang。 急性失血 ≥ 2个单位可引起脉搏或血压的体位性变化（直立位脉搏增加 > 10次/分，或血压下降 ≥ 10 mmHg）。然而，在严重出血的患者中，直立测量是不明智的，因为它们可能导致晕厥，而且它们通常缺乏敏感性和特异性，作为血管内体积的测量，特别是在老年人中。 寻找出血性疾病的外部特征（如，淤斑、瘀点）、慢性肝脏疾病（蜘蛛痣、腹水、肝掌等）及门静脉高压（如脾大、腹部静脉扩张）的体征。 肛门指检对检查大便颜色、肿块及肛裂是非常必要的。肛门镜检查有助痔疮诊断。对于无肉眼血便患者需完善粪常规，尤其粪隐血试验。 危险信号 下面几种情况提示存在低血容量或出血性休克： 昏厥

低血压

苍白

发汗

心动过速

少尿 临床计算器 下消化道出血和严重出血风险 临床表现解析 病史和体格检查提示约 50% 的患者有出血源，但结果很少具有诊断意义，需要进行确诊性检查。 进食或服用制酸剂可缓解上腹部疼痛提示为 消化性溃疡病。然而许多出血性溃疡病患者并无疼痛史。 体重减轻和厌食症，伴有或不伴有大便改变，都表明患有胃肠道癌症。 肝硬化或慢性肝炎病史提示食管静脉曲张。吞咽困难提示食道癌或狭窄。出血前有呕吐或干呕提示食管 贲门黏膜撕裂，尽管50%食管贲门黏膜撕裂症患者并无此病史。 出血史（如,紫癜、淤斑、血尿）可能提示是有 出血倾向（如,血友病、肝衰竭）。 血性腹泻、发热和腹痛提示缺血性结肠炎及炎症性肠病 （如溃疡性结肠炎、 克罗恩病）或感染性结肠炎（如， 志贺氏菌,沙门氏菌,弯曲杆菌, 阿米巴感染）。 便血提示憩室病 或血管发育不良。卫生纸或成形粪便表面鲜血提示内痔或肛裂，但如果血液与粪便相混则提示出血来自于更近端的肠道。大便隐血可能是结肠癌或肠息肉首发征象，特别是 > 45岁的患者。 血液在鼻腔或流向咽部，说明出血部位在鼻咽部。 蜘蛛痣、肝脾肿大和腹水是慢性肝病的表现，提示出血可能源于食管静脉曲张。动静脉畸形尤其是胃肠黏膜的动静脉畸形可能与 遗传性出血性毛细血管扩张（Rendu-Osler-Weler综合征）有关。皮肤指甲床和消化道毛细血管扩张可能与 系统性硬化症或混合性结缔组织病有关。 检查 部分实验室检查可以帮助明确诊断: 全血细胞计数（CBC），凝血功能及其他实验室检查

鼻胃管(NGT)适用于除极轻微直肠出血外的所有患者

怀疑上消化道出血患者需行上消化道内镜检查

下消化道出血（除了已明确由痔引起）需行结肠镜检查

有时用于上消化道和下消化道出血的血管造影 严重出血或隐性失血患者还要须行全血细胞计数检查， 严重出血的病人还需做凝血功能（如，血小板计数、凝血酶原时间[PT]及部分凝血活酶时间[PTT]）和肝功能检查（如，胆红素、碱性磷酸酶、白蛋白、谷丙转氨酶[ALT]、谷草转氨酶[AST]）。如果出血持续，需进行血型检查及交叉配型。 严重出血者需反复监测（每6小时1次）血红蛋白和血细胞比容。 对疑有上消化道出血（如，吐血、呕吐咖啡样物、黑便、大量直肠出血）患者，应作鼻胃管吸引和灌洗。血性鼻胃管吸引物提示活动性上消化道出血，但约10%的上消化道出血患者鼻胃管吸引无血。抽吸出咖啡样物质表明出血缓慢或已停止。如果没有出血征象而吸出了胆汁，可撤除鼻胃管；否则仍应保留，继续监测持续或反复的出血。无血无胆汁回抽物被认为是无诊断意义的吸引。 上消化道出血应行上消化道内镜（检查食管、胃和十二指肠）检查。因为内镜诊断的同时还可治疗，所以对于严重出血病例应该迅速进行内镜检查，但如果出血停止或仅有少量出血则可推迟24小时进行。上消化道钡餐检查对急性上消化道出血无用，而且对比剂可能影响后续的血管造影检查。 如果患者呈现典型痔疮出血，行可弯曲乙状结肠镜或肛门镜检查。其他所有便血患者均应行结肠镜检查，一般可选择性地在常规肠道准备后进行，除非存在严重的持续出血。对这样的患者，快速肠道准备（在3～4小时内通过鼻胃管或口服5～6L聚乙二醇溶液）常能提供一个合适的肠道可视环境。 如果结肠镜检查无法显示来源，并且持续出血足够快（>0.5至1 mL/分钟），则可以使用血管造影来定位来源。某些造影医生会先做放射性核素扫描以明确检查重点，因为血管造影对出血部位定位的敏感性低于放射性核素扫描。血管造影有助于上消化道出血的诊断，且可同时给予某些治疗措施（如栓塞、血管收缩药物）。美国胃肠病学杂志 2023年更新的急性下消化道出血患者管理指南建议将 CT 血管造影作为持续性血流动力学显着便血患者的初始诊断测试。是否进行内窥镜检查或血管造影术作为初步诊断或治疗测试的决定应基于患者的临床状况以及治疗医院的专业知识和基础设施。 CT 血管造影显示胃肠道出血 图片 © Springer Science+Business Media 诊断隐性出血较困难，因为隐血阳性的粪便可以来自于消化道任何部位的出血。推荐内镜检查，根据症状决定首选上消化道内镜还是下消化道内镜检查。对下消化道出血的患者，若无结肠镜或患者拒绝，可行气钡对比的钡剂灌肠和乙状结肠镜检查。 如果上消化道内镜检查和结肠镜检查的结果是阴性，而大便潜血仍然存在，那么应该考虑进行上消化道的一系列检查，包括小肠钡剂造影、肠CT成像、小肠内镜检查（小肠镜）、胶囊内镜检查（吞服一个药丸大小的相机）、锝标记胶体或红细胞（RBC）扫描和血管造影。胶囊内镜对于活动性出血患者价值有限。

老年病xue要点：胃肠道出血 老年患者中 内痔 和结直肠癌 是引起少量消化道出血的最常见原因。消化性溃疡、 憩室、血管畸形 是导致老年人消化道大出血的最常见原因。静脉曲张破裂出血在老年人患者中较年轻人少见。 老年人对大量出血的耐受能力很差。相对于能够较好耐受反复出血的年轻患者，对老年人出血的诊断及治疗必须快速及时。