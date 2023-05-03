一些明确的先天性或获得性综合征，包括：消化道黏膜或黏膜下血管异常。这些异常血管可导致反复出血，但大出血罕见。诊断依靠内镜，有时需血管造影。诊断需要内镜，有时需血管造影。通常行内镜下止血处理，偶尔需通过血管造影行栓塞治疗，或手术治疗。

（参见 消化道出血概述）。

血管发育异常（血管发育不良，动静脉畸形）主要由盲肠及升结肠血管扩张或扭曲所致。主要见于年龄 > 60岁患者，是该年龄段下消化道出血 最常见原因。通常认为是血管退行性变，与其他血管性异常无关。大多数患者有2～3处病变，典型病变为0.5～1.0 cm、鲜红色、平坦或轻度凸起，表面覆有薄层上皮。

血管发育异常常伴发其他全身性疾病（如，肾衰竭、主动脉瓣狭窄、肝硬化、CREST综合征[皮肤钙沉着、Raynaud现象、食管运动障碍、肢端硬化、毛细血管扩张），肠道放射治疗后也可能发生。

血管发育不良 隐藏详情 图示肠壁血管扩张。 Image provided by David M.Martin, MD.

胃窦血管发育异常（西瓜胃或GAVE）由粗大扩张静脉沿胃成线样分布所致，呈现出西瓜条纹形态。主要见于老年女性，病因不清。

胃窦血管扩张（西瓜胃） 隐藏详情 胃窦血管扩张 (GAVEs)由粗大扩张静脉沿胃成线样分布所致，呈现出西瓜条纹形态。 Image provided by David M.Martin, MD.

遗传性出血性毛细血管扩张症（Rendu-Osler-Weber综合征）为常染色体显性遗传病，可致全身各个部位的多支血管病变，包括整个消化道。患者40岁前极少见消化道出血。

Dieulafoy病为穿透消化道壁的异常粗大动脉所致，偶尔穿透黏膜引起大出血。主要见于胃近端。

Dieulafoy 病变 隐藏详情 Dieulafoy 病变是一条穿过胃壁的大动脉。它很重要，因为它可以侵蚀粘膜并导致大量出血。 Image provided by David M.Martin, MD.

动静脉畸形和血管瘤，均为血管先天性疾病，可发生于胃肠道，但较罕见。

血管胃肠道病变的症状和体征 血管性疾病通常无痛。 患者经常出现血红素阳性粪便或直肠少量鲜红色血液。出血呈间歇性，有时发作间隔较长。上消化道病变出血常表现为黑便。 除了因 Dieulafoy 病导致出血的患者外，大出血并不常见。

胃肠道血管病变的诊断 内镜 血管性病变最常通过内镜检查诊断。 如果常规内镜无法诊断，可行小肠镜、胶囊内镜、术中小肠镜、或内脏血管造影。 锝99m标记红细胞扫描敏感性不高，但有助病变定位，使内镜检查或血管造影更有目的性。

血管胃肠道病变的治疗 内镜下凝固 内镜下凝血（热极、激光、氩离子或双极电凝）能有效地处理大多数血管性疾病。如果血管扩张被认为是出血的原因，则使用内窥镜凝血治疗。金属钛夹可用于某些病变。ta'men常复发，虽然有若干证据提示口服雌激素-孕酮联合制剂能减少复发。 轻度反复出血可长期服用铁剂治疗。 内镜处理无效的严重出血，需行血管造影下栓塞或手术治疗。但是，仍有15%～25%患者手术治疗后再次出血。