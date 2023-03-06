支持治疗

有时需外科切除术或修复术

淋巴管畸形是无法被纠正的。支持治疗可采用含有中链甘油三酯的低脂（ < 30 g/日）高蛋白饮食，并补充钙和脂溶性维生素。

肠切除或将畸形的淋巴管与静脉吻合，可能有助于治疗。

胸腔积液应予胸腔穿刺引流。