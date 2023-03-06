当临床症状不典型或者病因不明确时，应采用适当的检查来明确诊断。由于脂肪吸收不良的检测相对简易，所以大多数吸收不良的相关检查均为此类检查。如明确有脂肪泻，那么再行碳水化合物吸收不良的检测意义不大。由于粪便中的氮不易检测，因此很少有蛋白质吸收不良的相关检查。

收集被检者72小时内的粪便，从中直接测量粪便脂肪含量是确诊脂肪泻的金标准，但对于有明显病因的严重脂肪泻，不必进行此项检查。但是，仅少数医院可作为常规检测项目。对每日脂肪消耗量 ≥ 100 g的患者，收集其连续3天的大便。检测粪便中的脂肪总量。粪便脂肪 > 7g/日为异常。尽管大便脂肪检测不能明确吸收不良的病因，但重度脂肪吸收不良（粪便脂肪 ≥ 40g/日）常提示胰腺功能不全或小肠黏膜疾病。一些测试结果包括脂肪排泄分数，其定义为每天排泄的平均粪便脂肪克数除以每天消耗的平均脂肪克数。大于 7% 的脂肪排泄分数表明脂肪吸收不良。由于此检查不卫生且耗时，容易引起患者心情的不适，因此很难被大多数患者接受。

粪便苏丹Ⅲ染色涂片为一种简便、非定量粪便脂肪筛查检测。酸化脂质检查检查是针对一份大便样本进行重量分析检测，其敏感性及特异性均较高（以72小时粪便检测法为标准）。近红外反射分析（NIRA）可同时检测粪便中的脂肪、氮和碳水化合物。这些测试尚未在美国广泛应用。

粪便弹性蛋白酶和糜蛋白酶 检测可区分胰源性和肠源性吸收不良。胰源性吸收不良时由于胰腺外分泌功能不全，粪便弹性蛋白酶和糜蛋白酶水平都降低，而肠源性吸收不良时两者为正常水平。

当病因不明时可行右旋木糖吸收试验。然而，随着内镜和影像学技术的发展，目前这项试验已很少应用。尽管右旋木糖吸收试验是一种可评估小肠黏膜完整性并能区分肠源性和胰源性吸收不良的无创检测方法，但当该检查结果异常时，仍需要内镜下小肠黏膜活检来确诊。因此，小肠粘膜活检取代右旋木糖吸收试验成为小肠粘膜疾病的确诊检查。

右旋木糖通过被动扩散吸收，不需要胰酶消化。在中重度脂肪泻患者中，若右旋木糖吸收试验结果正常，提示胰腺外分泌功能不全，而非小肠黏膜疾病。在细菌过生长综合征患者中，由于肠道细菌代谢戊糖，使得可吸收的右旋木糖减少，造成右旋木糖吸收试验异常。

将25 g右旋木糖溶于200～300 mL的水中，给禁食后的患者饮用。检测饮用后5小时内的总尿液和1小时静脉血的右旋木糖含量。血清右旋木糖 < 20 mg/dL(1.33 mmol/L)或者尿右旋木糖 < 4 g提示吸收不良。右旋木糖降低还可见于肾脏疾病、门静脉高压、腹水和胃排空延迟。