平均风险水平的患者，结直肠癌（CRC）筛查应该从45岁开始，并持续到75岁。对于76至85岁的成人，应根据患者的整体健康状况和既往筛查史，个体化决定是否筛查CRC（另见美国预防服务工作组[USPSTF]2021年大肠癌筛查建议书和美国胃肠病学会[ACG]2021年大肠癌筛查临床指引，并参见表美国胃肠病学会（ACG）和美国预防服务工作组推荐的结直肠癌筛查指南（USPSTF））。

结直肠癌的筛查包括多种选择：

每10年进行一次结肠镜检查

每年进行粪便隐血试验（宜选用粪便免疫化学试验[FIT]）

每5年进行一次软式乙状结肠镜检查（如果结合FIT则每10年进行一次）

每5年进行CT结肠成像

粪便DNA检测结合FIT，至少每3年进行一次

2021ACG结直肠癌筛查指南推荐每10年或每年进行一次结肠镜检查是首选的筛查方法。

结肠镜检查 被认为是金标准筛查。对于拒绝结肠镜检查的患者或因经济问题无法进行结肠镜的患者，以及对于FIT检查有问题需要反复进行检查的患者，可以选择CRC筛查试验。若患者是结直肠癌患者的一级亲属，在60岁前应每5年检查一次结肠镜。应从40岁开始检查，或者在亲属确诊为结直肠癌前十年开始，选择其中一个更早年龄开始筛查。 对于有高危因素（如 溃疡性结肠炎）的患者，其筛查需根据实际情况决定。

粪便免疫化学检测对人体血液的敏感性和特异性要高于传统的愈创木脂的粪便检测，因为该传统试验可能会受到许多膳食物质的影响。 然而，对于血液的阳性测试可能来自非恶性疾病（例如溃疡，憩室病）并且阴性测试不能排除癌症，因为癌症不会持续流血。较新的高灵敏度愈创木脂粪便隐血测试可能是一种可接受的替代方法。

粪便DNA检测 检测从结肠肿瘤脱落的DNA突变和甲基化标记。该测试通常与FIT联合使用，该联合检测被批准用于筛查一般风险人群。粪便 DNA-FIT 检测呈阳性的患者应在 6 个月内进行后续结肠镜检查，以降低漏诊晚期结肠癌的风险。粪便DNA-FIT检测结果阳性的患者中约有10%至15%结肠镜检查正常;这类患者可每1年复查一次粪便DNA-FIT检查或每3年复查一次结肠镜检查。如果这些测试呈阴性，他们可以返回到平均风险结肠癌筛查计划。

CT 结肠造影（虚拟结肠镜检查）使用多排 CT 以及口腔造影剂和结肠胀气的组合生成结肠的 3D 和 2D 图像。高清3D图像可在一定程度上可以模拟光学内镜，故称为仿真结肠镜。仿真结肠镜作为一种筛查手段可用于不能或不愿行结肠镜检查的患者，但其敏感性略低，且对读片人员要求较高。仿真结肠镜无需镇静，但仍需彻底的肠道准备，并且充气可能会带来不舒适感。另外，与内镜检查不同，仿真结肠镜在检查时不能进行活检。

视频胶囊内窥镜检查 结肠检查有许多技术问题，不是首选，但有时被认为是可接受的替代筛查测试。

血液测试 （例如 Septin 9 检测）已被批准用于筛查平均风险患者，但由于敏感性不足而未广泛使用；美国胃肠病学会指南中不推荐使用它们。