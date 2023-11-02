若体征及症状典型，尤其伴肠外症状或既往类似发作史，高度提示溃疡性结肠炎。应与溃疡性结肠炎相鉴别 克罗恩病 （见表 区分克罗恩病和溃疡性结肠炎）但更重要的是急性结肠炎的其他原因（例如感染；老年患者中的缺血）。

所有患者必须行粪便培养以查找 肠道病原菌，通过新鲜粪便样本检查排除 溶组织阿米巴感染。若根据流行病学或旅行史怀疑阿米巴感染，需行血清抗体滴度测定及黏膜活检。若有既往抗生素使用史或者新近住院史，应行大便艰难梭菌（旧称难辨梭状芽孢杆菌）毒素检测。高危患者应查HIV、淋病、疱疹病毒、衣原体和阿米巴感染。免疫抑制患者，需考虑机会性感染（如，巨细胞病毒细胞内鸟型分枝杆菌）或Kaposi肉瘤。服用口服避孕药女性，可为避孕药诱发结肠炎；激素治疗停止后，症状常自行缓解。粪乳铁蛋白和粪钙卫蛋白检测可以有助于区分IBD和功能性腹泻。

需行乙状结肠镜，可直视诊确诊结肠炎，获取大便或黏液行培养及镜检，并对病变区域进行活检。尽管内镜观察和活检结果不一定可做出诊断，因不同类型结肠炎间表现可有重叠，但急性、自限性、感染性结肠炎，可由组织学上与慢性、特发性溃疡性结肠炎或克罗恩结肠炎相鉴别。严重肛周疾病、不累及直肠、无肠道出血以及结肠非对称性或节段性受累多提示克罗恩病，而非溃疡性结肠炎。初期并非必行结肠镜检查，若炎症向近端结肠蔓延，超出乙状结肠镜所及范围，可选择结肠镜检查。

完善实验室检查以排除贫血、低蛋白血症及电解质紊乱等。 完善肝功能检查，碱性磷酸酶、gamma-谷氨酰转肽酶升高，提示原发性硬化性胆管炎可能。 核周型抗中性粒细胞胞质抗体（PANCA）是UC相对特异（60～70%）的抗体。抗酿酒酵母抗体是克罗恩病相对特异的抗体。上述检查并不能可靠鉴别溃疡性结肠炎与克罗恩病，故不推荐作为常规检查。 其他可能异常实验室检查结果包括：白细胞增高、血小板增多和急性反应指标升高（如，ESR、CRP）。

X线检查无法明确诊断，偶可提示异常。腹部 X 线平片可能显示病变肠道粘膜水肿、排气消失以及无成形粪便；但其产量较低，不推荐常规使用。钡剂灌肠亦见相似结果，但更为清晰，有时可见溃疡，不得用于急性期。病程数年后，常可见结肠缩短、僵硬伴有黏膜萎缩或假性息肉形成。若X线发现有“拇指印征”和节段性分布，更提示缺血性结肠炎或克罗恩病，而非溃疡性结肠炎。