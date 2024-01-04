膀胱置管用于以下情况：
置管的方式可经尿道也可以在耻骨上。
导管
不同的导管有不同的口径、顶端构型、孔数、球囊尺寸、材料的类型和长度。
口径标准导管口径用French单位（F）—也称Charriere（Ch）单位。每个单元为0.33毫米，所以一个14-F导管直径为4.6毫米的尺寸范围从12到24F用于成人，8至12 F用于儿童。 小导管用于简单尿液引流、尿道狭窄及膀胱颈梗阻已足够;大导管的适应症是膀胱冲洗和某些出血情况（例如，术后或出血性膀胱炎）和脓尿，因为血块可能会阻碍小口径导管。
顶端大部分导管（如Robinson，whistle-tip）顶端是直的，用于间断性尿道插管（如膀胱导尿后立即拔掉的导管），Foley（双腔乳胶）导管有一个直的尖端和一个用于自我保持的充气气球。其他可留置导管可具有扩大的尖端形似蘑菇（德Pezzer导管）或4-翅穿孔蘑菇（马勒科特导管）;用于耻骨上导尿或肾造口术。 这种带有气囊可留置导管有一个弯头能使它易于通过狭窄或梗阻（如前列腺的梗阻）。
孔数所有导管都有孔，可用于持续导尿。 很多导管的孔可用于球囊充气或冲洗或两者均可（如三通Forley导管）。
球囊大小供自由留置的导管，其球囊有不同的容积，儿童导管2.5～5mL，成人导管10～30mL。大球囊和大口径的导管用于控制出血；牵引球囊使之顶住膀胱底部，压迫血管，可以减少出血但可能导致缺血。建议球囊只能装满纯水。
导丝导引钢丝是可弯曲的金属导丝，插入导管赋予其一定强度，使之易于通过尿道狭窄或膀胱梗阻，应由技术熟练的医师操作。
导管材料根据用途选择导管材料。塑料，乳胶或聚氯乙烯导管用于间断性使用。胶乳用硅氧烷，水凝胶，或镀银的合金系聚合物（以减少细菌定植）导管供连续使用。硅胶导管用于患者对乳胶过敏。
经尿道插管
尿道插管可由医护工作者完成，有时候患者自己也可以操作。除非有尿道途径禁忌，否则膀胱通过尿道插入导管。
相对禁忌证包括：
尿道插管首先用抗菌溶液仔细清洁尿道口。然后，使用严格的无菌技术，用无菌凝胶润滑导管，并轻轻通过尿道进入膀胱。在置管之前，可将利多卡因凝胶注入男性尿道以减少不适。（参见 如何为女性导尿和男性尿道插管的方法。)
膀胱插管并发症包括：
尿道或膀胱创伤导致的出血或镜下血尿（常见）
尿路感染（常见）
造成假性通道
结瘢或狭窄
膀胱穿孔（少见）
包皮病 在未割包皮的男性中，如果包皮没有重新定位
导管相关尿路感染往往会增加发病率、死亡率、医疗费用升高和住院时间延长。它们是向国家医疗保健安全网络报告的最常见的医疗保健相关感染，并且一直是疾病控制和预防中心 (CDC) 改进的重点 (1）。推荐减少尿路感染发生率的方法有：
限制使用导尿，按照医疗需求的适应症（例如，仅仅为了减少医务工作者处理床边小便的次数）
尽快拔管
导管插入过程中严格执行无菌操作技术
维护集尿系统的无菌和封闭
尿道导管插入参考
1.Centers for Disease Control and Prevention: Catheter-associated urinary tract infections.访问日期：2023 年 11 月 3 日。
耻骨上置管
经皮耻骨上膀胱造瘘导管应由泌尿科医师或其他经验的医师进行。一般适应症包括需要长期膀胱引流但无法通过尿道置管或或尿道置管禁忌。
禁忌证包括：
临床或超声下无法定位膀胱
空虚膀胱
可疑的盆腔或下腹部粘连（如盆腔或下腹部手术或放疗后）
先对下腹部耻骨上区域局麻，然后将穿刺针插入膀胱，如果可行，可在超声引导下实施。最后将导管沿特殊的套管针或导丝（导丝穿过穿刺针）插入膀胱。对于以往下腹部手术和放射治疗患者禁忌盲插。并发症包括尿路感染，肠道损伤，出血等。