不同的导管有不同的口径、顶端构型、孔数、球囊尺寸、材料的类型和长度。

口径标准导管口径用French单位（F）—也称Charriere（Ch）单位。每个单元为0.33毫米，所以一个14-F导管直径为4.6毫米的尺寸范围从12到24F用于成人，8至12 F用于儿童。 小导管用于简单尿液引流、尿道狭窄及膀胱颈梗阻已足够;大导管的适应症是膀胱冲洗和某些出血情况（例如，术后或出血性膀胱炎）和脓尿，因为血块可能会阻碍小口径导管。

顶端大部分导管（如Robinson，whistle-tip）顶端是直的，用于间断性尿道插管（如膀胱导尿后立即拔掉的导管），Foley（双腔乳胶）导管有一个直的尖端和一个用于自我保持的充气气球。其他可留置导管可具有扩大的尖端形似蘑菇（德Pezzer导管）或4-翅穿孔蘑菇（马勒科特导管）;用于耻骨上导尿或肾造口术。 这种带有气囊可留置导管有一个弯头能使它易于通过狭窄或梗阻（如前列腺的梗阻）。

孔数所有导管都有孔，可用于持续导尿。 很多导管的孔可用于球囊充气或冲洗或两者均可（如三通Forley导管）。

球囊大小供自由留置的导管，其球囊有不同的容积，儿童导管2.5～5mL，成人导管10～30mL。大球囊和大口径的导管用于控制出血；牵引球囊使之顶住膀胱底部，压迫血管，可以减少出血但可能导致缺血。建议球囊只能装满纯水。

导丝导引钢丝是可弯曲的金属导丝，插入导管赋予其一定强度，使之易于通过尿道狭窄或膀胱梗阻，应由技术熟练的医师操作。

导管材料根据用途选择导管材料。塑料，乳胶或聚氯乙烯导管用于间断性使用。胶乳用硅氧烷，水凝胶，或镀银的合金系聚合物（以减少细菌定植）导管供连续使用。硅胶导管用于患者对乳胶过敏。