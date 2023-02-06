尿道损伤常见于男性。大多数重度尿道损伤是由钝器伤造成。穿透性尿道损伤较为少见，主要见于枪伤，或可能是由于在性生活时或心理性疾病导致异物插入尿道。

尿道损伤分为挫伤、部分破坏或完全破坏，它们可能涉及后尿道（膜性和前列腺）或前尿道（球状尿道和阴茎尿道）。后尿道损伤几乎全发生在 盆腔骨折时。 前尿道损伤通常是会阴撞击、机动车碰撞或跌倒导致的会阴跨骑损伤的后果。 医源性损伤发生在经尿道插管期间（例如，放置或拔出导管）, 膀胱镜检查)。

并发症包括感染、 失禁, 勃起功能障碍， 和 狭窄 或狭窄。（“狭窄”是后尿道变窄，而“狭窄”专指前尿道。）

尿道创伤的症状和体征 尿道损伤的症状包括排尿疼痛和排尿困难。 最重要的症状是尿道口出血。其他包括会阴、阴囊、阴唇和阴茎淤斑、水肿或两者都有。直肠检查（所谓的高位前列腺）发现前列腺异常位置并不是尿道损伤的确切证据。直肠或阴道指检发现出血时需要进行全面评估。

尿道外伤的诊断 逆行尿路造影 任何有尿道损伤症状或体征的男性患者都应接受逆行尿路造影。该检查应该在导尿之前进行。 对于未明确诊断的尿道损伤患者，留置导尿管可能会加重尿道断裂（如使部分断裂变成完全断裂）。 女性患者需及时行 膀胱镜检查 和全面的阴道检查单独的 CT 不足以诊断和评估尿道创伤。 经验与提示

尿道外伤的治疗 导尿（针对挫伤）或耻骨上膀胱穿刺造瘘(治疗破裂)

必要时内镜下尿道会师术或手术修补（针对特定伤害）

择期根治性手术 挫伤可以经尿道留置导尿管治疗约5-7天。部分断裂最好通过耻骨上膀胱造瘘置管膀胱引流来治疗。对于后尿道部分断裂患者，可以首先尝试尿道会师术(内镜或开放)；如果成功，可减轻后续的尿道狭窄。 对于大多数完全破裂的患者来说，最简单和最安全的选择是通过耻骨上膀胱造口术进行膀胱引流。根治性手术应延迟8～12周待尿道瘢痕组织形成后进行，此时患者的合并损伤已经痊愈。 尿道损伤的急诊开腹手术修复仅限于阴茎骨折、穿透性损伤和所有女性患者损伤。