尿道损伤常见于男性。大多数重度尿道损伤是由钝器伤造成。穿透性尿道损伤较为少见，主要见于枪伤，或可能是由于在性生活时或心理性疾病导致异物插入尿道。
尿道损伤分为挫伤、部分破坏或完全破坏，它们可能涉及后尿道（膜性和前列腺）或前尿道（球状尿道和阴茎尿道）。后尿道损伤几乎全发生在 盆腔骨折时。 前尿道损伤通常是会阴撞击、机动车碰撞或跌倒导致的会阴跨骑损伤的后果。 医源性损伤发生在经尿道插管期间（例如，放置或拔出导管）, 膀胱镜检查)。
并发症包括感染、 失禁, 勃起功能障碍， 和 狭窄 或狭窄。（“狭窄”是后尿道变窄，而“狭窄”专指前尿道。）
尿道创伤的症状和体征
尿道损伤的症状包括排尿疼痛和排尿困难。 最重要的症状是尿道口出血。其他包括会阴、阴囊、阴唇和阴茎淤斑、水肿或两者都有。直肠检查（所谓的高位前列腺）发现前列腺异常位置并不是尿道损伤的确切证据。直肠或阴道指检发现出血时需要进行全面评估。
尿道外伤的诊断
尿道外伤的治疗
导尿（针对挫伤）或耻骨上膀胱穿刺造瘘(治疗破裂)
必要时内镜下尿道会师术或手术修补（针对特定伤害）
择期根治性手术
挫伤可以经尿道留置导尿管治疗约5-7天。部分断裂最好通过耻骨上膀胱造瘘置管膀胱引流来治疗。对于后尿道部分断裂患者，可以首先尝试尿道会师术(内镜或开放)；如果成功，可减轻后续的尿道狭窄。
对于大多数完全破裂的患者来说，最简单和最安全的选择是通过耻骨上膀胱造口术进行膀胱引流。根治性手术应延迟8～12周待尿道瘢痕组织形成后进行，此时患者的合并损伤已经痊愈。
尿道损伤的急诊开腹手术修复仅限于阴茎骨折、穿透性损伤和所有女性患者损伤。
关键点
大多数后尿道损伤与骨盆骨折有关。前路受伤通常是由钝器引起的。 阴茎骨折或穿透性创伤引起的尿道损伤发生率较低。
尤其是在骨盆骨折或骑跨伤，以及尿道口出血或排尿困难的患者应考虑尿道损伤可能。
男性患者在插导尿管之前应先做逆行尿路造影检查。
女性患者应做膀胱镜检查及彻底的阴道检查。
留置导尿管来治疗挫伤患者，大多数尿道断裂最初用耻骨上膀胱造瘘术；在特定情况下，考虑首要重新调整。
除了特定损伤（如阴茎骨折，穿透伤和女性尿道损伤）以外，手术重建应延迟进行。