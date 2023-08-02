阴茎纤维性海绵体炎病

口服维生素E和对氨基苯甲酸钾

手术更换纤维化的补片移植

局部注射维拉帕米、强效皮质类固醇或胶原酶 溶组织梭菌 （胶原蛋白酶）。

超声波或放射治疗

反复使用外部牵引装置（以拉直阴茎）

治疗效果难以预测。口服维生素E和对氨基苯甲酸钾取得了不同程度的成功。

手术切除纤维组织和代之以补片可能有效，也有可能会形成瘢痕加重病情。移植补片可以使用自体移植物（真皮、阴道膜或颊粘膜）、同种异体移植物（通常是尸体心包膜）、异种移植物（牛心包膜或肠粘膜下层）和合成移植物（Dacron 和 Gore-Tex）来制作。

局部注射维拉帕米或强效皮质类固醇可能有效，但口服皮质类固醇无效。对于阴茎曲率 > 30° 并伴有可触及的斑块的情况，可以使用 1 至 4 个治疗周期（相隔约 6 周进行），将胶原酶溶组织梭菌（胶原酶）注射到斑块中，然后进行家庭手动阴茎重塑。通过阴茎拉伸和伸直练习来提供反复注射胶原酶和手法，以打破斑块。

超声治疗可加速血运，减轻瘢痕的继续形成。放射治疗虽可减轻疼痛，但进一步加重组织损伤。为改善阴茎功能，可植入假体，但需要补片使阴茎直立。

阴茎外部牵引以拉直阴茎通常与药物治疗相结合。

手术阴茎折叠术可通过使用缝合线缩短斑块对面的一侧来治疗佩罗尼病。它通常能成功地矫正阴茎，但通常会导致阴茎轻微缩短。