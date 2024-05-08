杜普征氏掌挛缩（掌膜腹挛缩症）

皮质类固醇注射（挛缩发生之前）

对致残挛缩的手术治疗，包括经皮穿刺筋膜切开术

对某些挛缩进行溶组织梭菌胶原酶注射

在发生挛缩前，结节内注射皮质类固醇悬液可以缓解局部的压痛。然而，这种压痛往往是自限性的，不干预治疗也可自行缓解。

当病情发展到手掌无法平放于桌面，尤其是当近端指间关节（PIP）发生明显挛缩时，通常建议手术治疗。手术选择包括经皮针筋膜切开术，PIP关节挛缩动力性外固定器临时应用，和开放性手掌/手指筋膜切开术。对于有多个手指累及病情严重的，切除挛缩筋膜的开放手术是最好的治疗；由于筋膜组织包绕血管神经束和肌腱，切除时必须小心分离。手术切除不完全或疾病再发会导致挛缩复发，这种情况尤其多见于青年发病或有家族史者，伴发Garrod垫、阴茎纤维性海绵体炎或足底受累的患者。

胶原蛋白酶局部注射可能一定程度地逆转关节挛缩 (1, 2)，尤其对MCP关节有效。胶原酶注射和手术筋膜切除术可使MCP关节处得到类似的改善，但注射可使患者恢复更快，早期并发症更少（3)。然而，在比较胶原酶注射、经皮针状筋膜切开术和手术筋膜切除术的中期结果（治疗后 2 至 5 年）时，注射的复发率最高，需要再次干预，而手术的复发性挛缩率最低 (4)。