睾丸扭转的诊断

睾丸扭转的诊断

临床评估

多普勒超声检查

必须马上识别扭转。附睾炎也可出现相似的症状。附睾炎疼痛和肿胀不很急，开始就位于附睾。但是，两种情况下都会出现肿胀与压痛，使得扭转与附睾炎难以鉴别。临床诊断足以着手进行治疗。

诊断不明可行的话立即行影像学检查可选阴囊彩色多普勒超声检查。放射性同位素阴囊扫描也可诊断，但耗时较长，较少进行。