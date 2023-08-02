睾丸扭转是由于睾丸旋转而使其血供受压引起的急症。症状包括急性阴囊疼痛和肿胀、恶心和呕吐。根据体格检查可诊断，彩色多普勒超声可确诊。治疗为迅速手法扭转矫正，然后手术干预。
睾丸鞘膜和精索的发育异常可导致睾丸与睾丸鞘膜的不完全固定（睾丸钟摆畸形—见图异常的睾丸固定导致扭转)。这种异常使睾丸易于自发或在创伤后发生旋转。这些异常出现于约12％的男性。扭转最常发生于12～18岁，婴儿是第二个发病高峰。在>30岁的男性不常见。左侧睾丸发生扭转较多。
睾丸固定异常导致的扭转
通常，睾丸的前2/3被鞘膜所包绕，其中液体可聚集。睾丸鞘膜与睾丸的后外侧面相连，从而限制其在阴囊内运动。当固定点过高（前部或头侧），睾丸可自由运动，并可能发生扭转。A：固定点正常。B：固定过高，允许睾丸横向旋转，导致扭转。
睾丸扭转的症状和体征
即刻出现的症状包括迅速发生的局部疼痛、恶心和呕吐，然后是阴囊水肿和硬结。可出现发热和尿频。睾丸有触痛，可提升并呈横位。对侧睾丸也可呈横位，因为解剖异常通常是双侧。患侧通常提睾反射消失。有时睾丸扭转可自行缓解，之后的复发表现为一种轻度的急性症状 (1)。通常情况下，每次发作疼痛的出现与消失都非常迅速。
症状和体征
1.Mellick LB, Sinex JE, Gibson RW, et al: A systematic review of testicle survival time after a torsion event.Pediatr Emerg Care35(12):821-825, 2019. doi: 10.1097/PEC.0000000000001287
睾丸扭转的诊断
临床评估
多普勒超声检查
必须马上识别扭转。附睾炎也可出现相似的症状。附睾炎疼痛和肿胀不很急，开始就位于附睾。但是，两种情况下都会出现肿胀与压痛，使得扭转与附睾炎难以鉴别。临床诊断足以着手进行治疗。
诊断不明可行的话立即行影像学检查可选阴囊彩色多普勒超声检查。放射性同位素阴囊扫描也可诊断，但耗时较长，较少进行。
睾丸扭转的治疗
手法扭转矫正
手术治疗：若扭转矫正失败，应迅速进行手术。
当最初的检查高度怀疑睾丸扭转时，应该迅速手法扭转矫正，不必行影像学检查，成功率不一。由于睾丸通常向内扭转，为了矫正应向外旋转睾丸（如对左侧睾丸，当从前方看时，扭转为顺时针方向）; 助记符是“站在脚下，打开书本。”）。为了矫正扭转，可能需要进行不止一次的旋转，根据疼痛的缓解情况进行操作。
若扭转矫正失败，应迅速进行手术，因为只有在几个小时内进行探查才能挽救睾丸。睾丸的存活率在6～8小时可为80%～100％，而在12小时则迅速降至0。对侧睾丸也固定是为了防止在该侧扭转。当手动复位后成功后，择期行双侧睾丸固定术。
关键点
睾丸扭转导致迅即出现的症状包括迅速发生的阴囊疼痛、恶心和呕吐，然后是阴囊水肿和硬结。
尿频、发烧都不能排除睾丸扭转，但提睾反射通常不存在。
治疗病人基于临床发现;对于模棱两可的情况应行影像学检查。
向外旋转受累睾丸，如果没有成功，安排立即手术。
更多信息
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American Urological Association Curriculum on Acute Scrotum: This case-study offering from the association's medical school curriculum covers the differential diagnosis of acute scrotum with a concentration on 6 conditions: epididymitis, hernia, scrotal trauma, testicular torsion, testicular tumor, and torsion of testicular appendices.