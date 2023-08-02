附睾炎是附睾的炎症，偶可伴有睾丸的炎症（附睾-睾丸炎）。通常发生单侧阴囊疼痛和肿胀。根据体格检查可诊断。治疗包括抗生素、镇痛药和阴囊支托。
附睾炎的病因
细菌性附睾炎
大多数附睾炎（和睾丸－附睾炎）是由细菌感染引起。当炎症累及输精管，则引起输精管炎。当整个精索都被累及，就诊断为精索炎。附睾脓肿、阴囊附睾外脓肿，脓囊肿（鞘膜内积脓）或睾丸梗死罕见。
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对<35岁的男性，大多数由性传播病原体引起，特别是淋球菌或沙眼衣原体。感染可以尿道炎开始
在> 35岁的男性，大多数情况下是由于革兰氏阴性大肠菌杆菌和通常发生在患者的泌尿异常，留置导管，或最近行泌尿外科手术者。
在美国结核性附睾炎、梅毒瘤现已罕见，除非是免疫功能受损（如HIV感染）的患者。
非细菌性附睾炎
附睾炎的症状和体征
细菌性和非细菌性附睾炎都可表现为阴囊疼痛。疼痛可较严重，有时放射至腹部。细菌性附睾炎患者还会出现发热、恶心或尿路症状。若病因是尿道炎，还有尿道排出物。
体检发现患侧附睾整个或部分肿胀、变硬、红斑及明显触痛，有时会累及邻近的睾丸。脓毒血症常伴有发热、心动过速、低血压和中毒症状。
附睾炎的诊断
附睾炎的治疗
抗生素
支持治疗
附睾炎的治疗包括阴囊抬高（例如，直立时用护腕）以减少重复的轻微颠簸，阴囊冰袋，抗炎镇痛药和广谱抗生素，如左氧氟沙星500毫克，每天口服一次，持续10天。或者，可以使用强力霉素100毫克，每日口服2次或磺胺甲恶唑/甲氧苄啶双重强度（160/800毫克），每日口服2次。如果肛交患者或附睾炎可能由肠道微生物引起，则首选左氧氟沙星和单剂量头孢曲松500 mg IM（>150 kg患者为1 g）。多西环素优选用于疑似淋病或衣原体急性附睾炎的患者。对于进行插入性肛交或怀疑衣原体或淋病的男性，应在口服抗生素中添加单剂量头孢曲松500 mg IM（≥150 kg患者为1 g）(1)。头孢曲松治疗还适用于革兰氏阴性菌（例如， 大肠杆菌）。
如果怀疑是脓毒症，氨基糖苷类药物如妥布霉素或第三代头孢菌素如头孢曲松可能有用，直到感染生物体及其敏感性已知。
脓肿和脓囊肿通常需要外科引流。
继发于难治性慢性尿道炎或前列腺炎的复发性细菌性附睾炎，有时做输精管切除术有效。有时慢性附睾炎行附睾切除术，但不能缓解症状。
持续留置导尿的患者，容易发生复发性附睾炎和睾丸-附睾炎。耻骨上膀胱造口或制定自行导尿方案可能有效。
非细菌性附睾炎的治疗与上述一般方案类似，但不提倡抗生素治疗。局麻下作精索神经阻滞，可缓解严重的持续发作患者的症状。
治疗参考文献
1.Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al: Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021.MMWR Recomm Rep 23;70(4):1-187, 2021.doi: 10.15585/mmwr.rr7004a1
关键点
附睾炎的最常见的原因是细菌：在年轻男性和青少年是 奈氏淋球菌和沙眼衣原体Neisseria gonorrhoeaeChlamydia trachomatis，在老年男性为革兰阴性杆菌大肠菌群。
触痛影响到附睾，往往睾丸。
临床诊断附睾炎，排除睾丸扭转，如果有必要行彩色多普勒超声。
对于大多数病例，给予抗生素（例如，门诊治疗，氟喹诺酮类，强力霉素，或磺胺甲恶唑/甲氧苄啶，头孢曲松）并治疗疼痛。