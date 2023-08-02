大多数附睾炎（和睾丸－附睾炎）是由细菌感染引起。当炎症累及输精管，则引起输精管炎。当整个精索都被累及，就诊断为精索炎。附睾脓肿、阴囊附睾外脓肿，脓囊肿（鞘膜内积脓）或睾丸梗死罕见。

附睾睾丸炎 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

对<35岁的男性，大多数由性传播病原体引起，特别是淋球菌或沙眼衣原体。感染可以尿道炎开始

在> 35岁的男性，大多数情况下是由于革兰氏阴性大肠菌杆菌和通常发生在患者的泌尿异常，留置导管，或最近行泌尿外科手术者。

在美国结核性附睾炎、梅毒瘤现已罕见，除非是免疫功能受损（如HIV感染）的患者。