影响与健康相关的生活质量的一些因素（例如，预期寿命缩短、认知障碍、残疾、慢性疼痛、社会孤立、功能状态、对护理人员的依赖）对医护人员来说可能是显而易见的；然而，有些因素可能并不明显，医护人员可能需要向患者或其护理人员询问其他因素，尤其是 健康的社会决定因素。健康的社会决定因素 (SDOH) 是人们生活、学习、工作和娱乐场所的条件，这些条件会影响广泛的健康和生活质量风险和结果。

其他重要因素包括文化影响、宗教、个人价值观和以往的医疗保健经验。这些因素如何影响生活质量不能预测，一些无法预料的因素也可能有影响。

此外，对生活质量的看法也会发生变化。例如，在配偶去世后，一个人的生活质量可能会发生变化，从而影响护理目标。