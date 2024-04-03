老年医学是指对老人的医疗保健，然而所谓“老年人”的年龄不易精确界定。老年医学（gerontology）是针对老龄化的研究，包括生物学、社会学和心理学上的变化。“年长者”比“年长者”更受欢迎，但这两个术语同样不精确。重要的是要避免暗示对老年人有偏见的术语和态度（年龄歧视）。虽然没有固定的年龄来定义老年， > 经常使用 65 岁，因为这是决定美国医疗保险资格的年龄。然而，一些患有疾病的人需要在较年轻的时候接受老年医学专业知识。例如， 长者全包式护理计划（PACE） 为满足疗养院级别护理需求的人设定了从 55 岁开始的资格年龄。

美国 65 岁及以上人口的比例从 1920 年的 5% 增加到 2020 年的近 17%。预计该比例将进一步上升（1）。

2019 年，65 岁时男性预期寿命增加 18.2 年，女性预期寿命增加 20.8 年（2）。总体而言，女性的寿命比男性长 4 至 5 年（3）。 尽管在20世纪末到21世纪，女性的生活方式发生了变化（例如吸烟和压力激增），但这种生存差异改变很少。

参考文献 1.United States Census Bureau: 2020 Census: 1 in 6 people in the United States were 65 and over.2023.访问时间：2024年3月9日。 2.National Center for Health Statistics: NCHS Fact Sheet.2021.访问时间：2024年3月9日。 3.Thornton J: WHO report shows that women outlive men worldwide.BMJ 2019;365:l1631, 2019.doi: 10.1136/bmj.l1631 Published 05 April 2019.

老龄 衰老（即纯老化）是指器官功能，即使在没有受伤，疾病，环境危害或生活习惯不良（如不健康的饮食，缺乏运动，药物滥用）的情况下，也随着时间发生着不可避免，不可逆转地下降。最初，器官功能的改变（见表与年龄相关的生理变化）不影响基础功能;首先出现的表现是，在应激状态下（例如患病，受伤时）各器官为维持内环境稳态的器官储备能力下降。心血管，肾脏及中枢神经系统通常是最脆弱的（最薄弱的环节）。 疾病与纯老化效应相互作用导致老年特定的并发症（现在称之为老年综合征），尤其是在薄弱环节系统，甚至当这些器官并不是疾病受累的原发器官时也受到影响。典型的例子是 肺炎或泌尿道感染并发谵妄

跌倒， 头晕， 昏厥， 尿失禁， 和 体重减轻 ，这些症状往往伴随着老年人的许多小病 老化的器官也更容易受伤害;例如，颅内出血更常见，并且在老年人中可由临床不那么严重的外伤引起。 在老年人的诊治过程中必须考虑衰老产生的影响。临床医生不应 把纯老化当做疾病（例如信息检索速度减慢并不是老年痴呆症）

把疾病当做单纯衰老表现（例如，把进展性关节炎，震颤或痴呆仅归咎于是年纪大了的原因）

忽略疾病状态下，薄弱环节系统的药物不良反应的危险性增加

忽略老年人常有多种基础疾病（如高血压，糖尿病，动脉粥样硬化）会加重潜在的伤害 此外，临床医生应警惕老年人中更常见的疾病和问题（例如， 射血分数降低的心力衰竭， 阿尔茨海默病， 尿失禁， 心房颤动）。认识这些可使临床医生能够更好地理解和处理老年患者共存疾病的复杂性。了解伴随年龄增长的身体变化和疾病的老年特异性表现对于避免对老年人的负面和偏见刻板印象非常重要，这些刻板印象是年龄歧视的特征，可能对患者护理和生活质量产生负面影响。 年龄歧视 指对老年人的偏见。与其他形式的偏见（例如，种族、民族）类似，年龄歧视基于负面的误解和刻板印象，可能是有意识的或无意识的、明显的或微妙的。与许多其他形式的偏见不同，年龄歧视很少是故意恶意的，但仍会导致情绪困扰并产生不利的实际后果（例如，被鼓励退休，不被邀请参加团体或委员会）。医疗保健提供者不会仅仅根据老年人的年龄而不是预期寿命、生活质量和患者偏好等因素为他们提供治疗，从而造成年龄偏见。