衰弱是生理储备的降低，使得人们容易由轻度的应激即造成残疾。常见的衰弱特征包括乏力、活动功能减慢、体重减轻、肌肉萎缩（肌肉减少症）、运动不耐受、频繁跌倒、行动不便、大小便失禁以及慢性病的频繁加重。
运动 和健康的饮食（见表 营养建议）建议用于预防或减少虚弱。 定期参加有氧运动（如散步、游泳、跑步）的老年人能寿命更长，比久坐的老年人功能下降得少。情绪和认知功能也可能得到改善。重量训练能帮助增加骨量，减少跌倒和骨折的风险。健康的饮食习惯能预防或降低导致衰弱的包括乳腺癌、结肠癌、骨质疏松、肥胖和营养不良在内多种疾病的风险，也能降低发病率和死亡率。
预防衰弱的营养推荐
检测指标
描述
理由
地中海饮食法
多吃水果、蔬菜、全谷物，少吃超加工食品
可能用豆科作物和豆类代替一些肉
不太健康的脂肪，如饱和脂肪含量高的食物（如黄油、奶酪、牛肉、猪肉、带皮家禽、一些预制食品，如饼干）
降低心血管病风险
低钠饮食
合适的摄入水平不详，但一些证据支持减少摄入至2.3g/d
在一些人中降低BP
高钙饮食和钙补充剂
对于老年人，1200mg/d（大部分美国人饮食仅包含500～700mg/d）
帮助维持骨质密度，减少骨折风险
足量的维生素和矿物质摄入
主要通过吃水果和蔬菜以及健康均衡的饮食
伴随正常或低钙饮食的维生素D补充（≤ 70岁患者至少600IU/d，>70岁患者800IU/d）
对于有缺陷的人：咨询他们的医疗保健专业人士以获得补充性建议。
补充维生素 D，防止骨质流失
维生素D加钙可以降低跌倒和骨折的发生率
可能预防多种慢性疾病
高纤维饮食
通过蔬菜、水果、谷物获得最佳
可预防结肠癌
对血脂有有利影响
结合运动摄入充足的蛋白质
最佳蛋白质摄入量未知，但有证据支持每天摄入 1.0 至 1.2 克/公斤
组合可以限制与年龄相关的肌肉质量、力量和功能的下降