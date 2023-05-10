衰弱是生理储备的降低，使得人们容易由轻度的应激即造成残疾。常见的衰弱特征包括乏力、活动功能减慢、体重减轻、肌肉萎缩（肌肉减少症）、运动不耐受、频繁跌倒、行动不便、大小便失禁以及慢性病的频繁加重。

运动 和健康的饮食（见表 营养建议）建议用于预防或减少虚弱。 定期参加有氧运动（如散步、游泳、跑步）的老年人能寿命更长，比久坐的老年人功能下降得少。情绪和认知功能也可能得到改善。重量训练能帮助增加骨量，减少跌倒和骨折的风险。健康的饮食习惯能预防或降低导致衰弱的包括乳腺癌、结肠癌、骨质疏松、肥胖和营养不良在内多种疾病的风险，也能降低发病率和死亡率。