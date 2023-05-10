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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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衰弱预防

作者：Magda Lenartowicz, MD, Altais Health Solutions
已审核/已修订 5月 2023
看法 进行患者培训

    衰弱是生理储备的降低，使得人们容易由轻度的应激即造成残疾。常见的衰弱特征包括乏力、活动功能减慢、体重减轻、肌肉萎缩（肌肉减少症）、运动不耐受、频繁跌倒、行动不便、大小便失禁以及慢性病的频繁加重。

    运动 和健康的饮食（见表 营养建议）建议用于预防或减少虚弱。 定期参加有氧运动（如散步、游泳、跑步）的老年人能寿命更长，比久坐的老年人功能下降得少。情绪和认知功能也可能得到改善。重量训练能帮助增加骨量，减少跌倒和骨折的风险。健康的饮食习惯能预防或降低导致衰弱的包括乳腺癌、结肠癌、骨质疏松、肥胖和营养不良在内多种疾病的风险，也能降低发病率和死亡率。

    表格
    表格

    预防衰弱的营养推荐

    检测指标

    描述

    理由

    地中海饮食法

    多吃水果、蔬菜、全谷物，少吃超加工食品

    用健康脂肪替代不健康脂肪

    • 一些健康油的来源：油性鱼（如金枪鱼、鲑鱼、鲭鱼、鲱鱼），某些植物油（亚麻籽、菜籽油、大豆）、亚麻籽和核桃

    • 不太健康的脂肪，如饱和脂肪含量高的食物（如黄油、奶酪、牛肉、猪肉、带皮家禽、一些预制食品，如饼干）

    可能用豆科作物和豆类代替一些肉

    不太健康的脂肪，如饱和脂肪含量高的食物（如黄油、奶酪、牛肉、猪肉、带皮家禽、一些预制食品，如饼干）

    降低心血管病风险

    低钠饮食

    合适的摄入水平不详，但一些证据支持减少摄入至2.3g/d

    在一些人中降低BP

    高钙饮食和钙补充剂

    对于老年人，1200mg/d（大部分美国人饮食仅包含500～700mg/d）

    帮助维持骨质密度，减少骨折风险

    足量的维生素和矿物质摄入

    主要通过吃水果和蔬菜以及健康均衡的饮食

    伴随正常或低钙饮食的维生素D补充（≤ 70岁患者至少600IU/d，>70岁患者800IU/d）

    对于有缺陷的人：咨询他们的医疗保健专业人士以获得补充性建议。

    补充维生素 D，防止骨质流失

    维生素D加钙可以降低跌倒和骨折的发生率

    可能预防多种慢性疾病

    高纤维饮食

    通过蔬菜、水果、谷物获得最佳

    可预防结肠癌

    对血脂有有利影响

    结合运动摄入充足的蛋白质

    最佳蛋白质摄入量未知，但有证据支持每天摄入 1.0 至 1.2 克/公斤

    组合可以限制与年龄相关的肌肉质量、力量和功能的下降

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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