力量（抗阻力）训练包含对抗负荷的用力肌肉收缩，此类负荷一般由自选或机械重量确定，或自身体重作为载荷（俯卧撑、仰卧起坐、引体向上、深dun）。该训练能增强肌肉力量、耐力和容积。力量训练也可以改善机体功能和需氧运动实效。心血管系统的耐受力和适应性也同步提高。同样，强化损伤部位周围的肌肉（例如，膝盖受伤的大腿肌肉）可以减轻疼痛，因为强化的肌肉功能更强，功能更强的肌肉在发育和重组时疼痛更少。因此，力量训练计划可能有助于损伤康复。

运动量 一般依据每次升举重量负荷及次数，以及重复锻炼的次数进行分类。另一同样重要的参数是肌紧张时间，包括举起和放下重物的总持续时间。适度的中等运动量（增加肌肉体积和力量）紧张时间大致为60秒。损伤康复及耐力训练则需90～120秒紧张时间。从增强力量的角度而言，拉伸时间比重复的次数更重要，因为后者在拉伸时间内可随技术方法、设定的持续时间和每次重复的速度而有所不同。当一个人可以用良好的技术达到至少60秒的拉伸时间时，可以增加阻力（重量），目的是在下一个重量水平下达到至少60秒钟的拉伸时间。完成一组规定动作的次数取决于训练强度。强度越大可能所需次数越少。

运动强度 是一种对训练程度的主观测量，推断某人在一组规定训练后的肌肉疲劳程度（过度运动产生的体力耗竭）。强度可客观地用某人一次能达到的最大负重量的百分值（1 RM）表示。例如，某人一次憋足劲最多能举起100 kg，举起75kg即为75% RM。一般训练指南中将70%～85％RM作为训练强度。过重的负载会增加受伤的风险，故仅适用于竞技运动员。举重 < 30%～40% RM不能提高力量强度，即使在足够紧张时间和运动量使需氧运动状态和肌肉耐力有提高的情况下也是如此。在力量训练中，组织变化的刺激是由训练质量和努力程度和训练量。例如，一个人一次举起85％的RM（其中6次重复，能以最大的努力完成）比好几次举起75%～80%的 RM（接近或处在肌肉疲劳中）对组织变化的刺激较少。

运动强度受到病人锻炼动机和耐受性的限制。对于许多正在接受康复训练的患者来说，由于不适、疼痛、缺乏训练经验和/或活动范围受限（由于不适和疼痛），导致运动量不足，运动强度低于患者的耐受能力。因此，需要更大量的运动才能获得预期的效果（但必须考虑增加运动量的程度，因为做太多运动会增加损伤刺激和疼痛）。兼顾精神和肢体运动两个方面来定期调整锻炼强度。如果锻炼处于最高强度水平，其量不应超过每轮的50％。健身计划应将适当的休息或过渡期（例如，每3个月中不应超过1周，也可以配合节日或假期）包含在高强度训练中，以允许身体得到充分的休息。

对于那些经常进行高强度训练的人来说，可能需要更频繁的裁员。持续高强度训练会起反作用，即便对专业运动员也是如此。这类患者不运动时出现疲劳或肌肉沉重、缺乏运动动力，训练时运动能力下降，关节和肌腱疼痛（由炎症引起），休息时心率增快等症状，表明运动强度过大持续时间过长。 有些人在精神上或身体上习惯于定期进行非常艰苦的训练（例如，运动员进行高强度训练），因此，在这些人中可能需要恢复休息（例如，3 周开始和 1 周休息）以从这种剧烈运动中恢复过来和定期活动。

最大化肌肉肥大 需要很好的努力。然而。 锻炼到肌肉不能再重复（肌肉衰竭）是不必要的，并且可能难以耐受。最大化肌肉肥大所需的组数因人的基因而异——有些人用更多的锻炼组数增加肌肉肥大，而另一些人用更少的组数获得更好的结果。无论组数或练习的数量如何，每增加一次重复或练习，改进量就会减少。做太多运动不会产生任何更好的结果，并且可能会因过度刺激而导致肌肉和力量的损失。初学者应该从每个肌肉或肌肉群开始 1 组或锻炼，然后慢慢增加重复或锻炼，直到达到 3 到 5 组 1 组或 3 到 5 组各组 1 组，特别是如果他们没有训练到肌肉衰竭。

变换动作通过提供不同的刺激来帮助训练；重复使用相同的刺激(如在同一运动平面上进行锻炼)最终无法达到预期的效果，因为肌肉会适应这种刺激。变换动作还有助于防止重复动作造成轻微损伤。

良好的机能 对人身安全和有效的力量训练非常重要。人们应该争取适当的身体力学（例如，挺胸，肩平和向后，收紧腹部，同时避免锁定关节）并以平稳和连续的动作进行锻炼，不要猛拉或过快地降低重量。同样重要的还包括，控制呼吸以防止做Valsalva动作可能发生的头晕（极端例子发生晕厥）。病人应在举起重物时呼气，反之则吸气。如运动较慢，放下重物≥5秒钟，病人需做一次以上吸气呼气动作，且保持呼吸动作协调，以使最后一次吸气在开始举重动作前完成，并在举重开始时释放。阻力训练时血压上升（与动脉粥样硬化无关），在过度握力时血压达到最高值（一般是在腿部推举训练中，锻炼大块的下肢肌肉，双手握紧训练器械的手柄）。但完成训练动作后血压很快恢复至正常，只要呼吸技巧正确，不管如何用力，血压升高的幅度不会很大。