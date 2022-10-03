日间照护提供一周数天一天数小时的医疗、复健和认知支持服务。日间照护机构能提供特定的核心服务：交通、营养和娱乐社会活动计划。美国大约有 4,200 个日托计划，每天为大约 251,100 名参与者提供服务（1)；与 > 15,000 家养老院相比。大多数日托项目规模较小，平均有20名参与者。

有几个模式：

日间病房： 这个模式强调复健或深切专业的照护。 专为急性疾病（如卒中、截肢、骨折）患者恢复而设。 整个计划有限定的疗程（6周～6个月）。因为医患比高所有花费很高。

维护： 这种模式是与体育锻炼相结合的有限的专业照护（筛查和监测慢性疾病）目标是防止恶化，尽可能长时间保持或改善患者的功能，提高自身形象，消除生活的单调，防止慢性病的加重，防止孤独、孤立感和自闭。维护计划提供长期照护，成本低于日间医院计划。

群体：这个模式提供咨询、群体治疗和认知再训练。可能与为有不同精神社会需要的老年人提供照护的耆英中心或为痴呆或精神疾病患者提供照护的精神卫生中心类似。

计划越来越多地受到坐轮椅或大小便失禁患者的欢迎；然而这些患者不能有社会破坏性。照护可以是长期的，也可以限定疗程的。

除了提供所需的医疗照护，这些机构也能提供短期照护。可以帮助延迟或避免患者入住护理之家。

(参见老年保健概述。）

日间护理的报销 联邦医疗保险不能报销日间照护服务。资金通常来自美国老年人法、联邦医疗补助豁免计划、长期联邦医疗保险或私人资金。一些中心使用捐赠资金补贴交通和变动费用区间，以配合援助患者的经济需要。