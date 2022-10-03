寄宿照护服务为不能独立生活但不需要护理之家监管的老年人提供照护。 寄宿和护理设施（也称为养老院或老年人住宿护理）通常提供以下服务：

一间房间

在公共饭厅进餐

房间保洁服务（如洗衣、清洁）

个人保健的最小辅助

有时用药监管

寄宿照护机构的数量正在增加，因为它们提供了一种经济手段来容纳越来越多的老年人，否则他们将需要由国家医疗补助基金支付的养老院护理。

这些机构主要提供最低程度的监管，有时是无执照的，主要服务于两大人群，通常一起照护——老年人以及没有收入社会机构的精神病患者。尽管也存在优秀的疗养院，一些机构往往在简陋的建筑物里收容伤残人士，也很少聘请专业的工作人员。

医生应该确保他们住在寄宿照护机构的患者安全并得到合适的照护。医生可能需要探访这些机构或派护士或社会工作者对其进行评估。