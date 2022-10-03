此外 护理之家, 有各种各样的设施和方案来帮助那些缺乏支援无法独立生活的人。三个例子
寄宿照护机构
辅助生活计划
生活照护社区（持续照护社区）
（参见老年保健概述。)
寄宿照护机构
寄宿照护服务为不能独立生活但不需要护理之家监管的老年人提供照护。 寄宿和护理设施（也称为养老院或老年人住宿护理）通常提供以下服务：
一间房间
在公共饭厅进餐
房间保洁服务（如洗衣、清洁）
个人保健的最小辅助
有时用药监管
寄宿照护机构的数量正在增加，因为它们提供了一种经济手段来容纳越来越多的老年人，否则他们将需要由国家医疗补助基金支付的养老院护理。
这些机构主要提供最低程度的监管，有时是无执照的，主要服务于两大人群，通常一起照护——老年人以及没有收入社会机构的精神病患者。尽管也存在优秀的疗养院，一些机构往往在简陋的建筑物里收容伤残人士，也很少聘请专业的工作人员。
医生应该确保他们住在寄宿照护机构的患者安全并得到合适的照护。医生可能需要探访这些机构或派护士或社会工作者对其进行评估。
辅助生活计划
辅助生活计划为有维持日常生活独立性问题的居民个性化提供或安排每日三餐。辅助生活计划通常提供以下援助：
膳食
卫生保健
个人护理和其他支持性服务，例如家政服务
交通
如需要24小时照管
到 2021 年，辅助生活计划的平均年费用约为 54,000 美元(1)，但各州的费用差异很大。这个计划需要个人资金、长期照护保险、以社区为基础的慈善组织或教会团体支付。有些州提供一些减免以帮助支付服务。
辅助生活计划参考
1.SeniorLiving.org: How Much Does Assisted Living and Home Care Cost in the U.S.?访问时间：2022 年 9 月 13 日。
生活照护社区
生活照护社区向居民提供的是一生的合同，最低限度保证住房和各种医疗保健服务的获得。
生活照护社区（持续照护退休人员社区）提供不同程度的照护：
针对不能独立生活的人群
针对需要辅助的人群
针对需要专业护理照护的人群
一般来说，当患者搬进社区需要支付大量的入会费（50,000～500,000美元），以后每月还要交费。在一些社区，居民只每月支付租借额外服务或医疗包的费用。而在另一些社区，居民可以购买共管、合作或会员籍；服务或医疗包需要单独购买。
有3个主要类型的社区：
全包合同完全覆盖
在每月费用增加之前限制长期照护提供的修正合同覆盖
对他们所使用的医疗服务采取一次一付的合同覆盖
如果资金充足管理得当，生活照护社区提供广泛的能确保居民舒适生活的住房、社会、支持和医疗服务。但是，一些社区没有得到很好的监管；因为无良的房地产商或善意但不称职的管理，一些居民的资产付之一炬。
社区可能占据一幢单独的建筑物或跨好几个地方，房屋从带有厨房的小公寓到别墅供不同需要选择。许多社区有设计好的社交活动屋、餐厅、俱乐部、体育设施、计划郊游和度假选择。通常提供医生，大部分项目隶属于当地急性保健照护机构。
医疗保险和医疗补助通常不支付生活照护社区的居住费用，但可能有助于支付需要时的专业护理费用。长期护理保险可以报销居民的月租费以及个人护理服务费。