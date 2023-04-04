家庭照护者在延缓或可能预防慢性疾病老年患者住收容机构方面扮演着重要的角色。尽管邻居和朋友可能起到帮助，约89％的家庭照护（身体、情感、社会、经济）由家庭照护者提供 (1)。当患者轻到中度功能受损，配偶或成年孩子常提供照护，但当患者严重残疾，配偶 更可能成为照护者，经常和家庭内外的其他人一起。2020年，美国有4000多万护理人员为年龄≥50岁的家庭成员或其他人提供无偿护理（1)。大约 38% 的 80 岁以上的人和 76% 的 90 岁以上的人在自我照顾和家务方面需要常规帮助。

由家庭成员提供的照护量和种类取决于经济资源、家庭结构、关系的品质，对于家人时间精力的其他需求。 家庭照护能提供最少的辅助（如定期检查），也能提供缜密的全职护理。平均而言，老年人的家庭护理人员每周花费约 22 小时进行护理，其中约 19% 的护理人员每周花费超过 41 小时（1)。

55 岁以上老年人的照顾者报告称，超过 66% 的照顾者患有长期身体状况，超过 24% 的人有记忆问题，到 85 岁时这一比例增加了近一倍（1)。已知患有神经认知障碍的老年人的护理特别紧张且繁重，并且会对护理人员产生有害影响。

虽然社会往往视家庭成员间有彼此照顾的责任，然而孝顺的界限及配偶的义务，不同文化，每个家庭，不同的家庭成员之间有所差异。 家庭成员提供照护的意愿可能由支援服务（如，学习新技能、咨询服务，家庭心理健康服务的技术援助）和补充服务（如个人护理[协助梳洗、进食和穿衣]，家庭健康照护，成人日间照护，膳食计划）加强。补充服务可以定期提供，或作为几小时或几天的临时护理。一些有重大护理需要的老年人没有任何可获取的，愿意的或有能力的家庭成员或朋友提供照料，他们生活在未得到满足的需求中，有时甚至还会被社会孤立。

人口和社会价值观的变化，由于以下原因减少，可对功能受损老年亲属提供照护的家庭成员的数目产生影响：

寿命延长：因此高龄人口不断增加。那么，他们的孩子，潜在的照护者，也可能年纪大。

生育推迟：与寿命延长一起考虑，这个推迟使得照护者需要同时照顾他们的孩子和他们的父母，成为了这样的三明治一代。

家庭规模较小：与前几个世纪相比，在过去的几十年中，后代数量的减少导致人口在各个年龄段的分布更加均匀，因此抚养比率要低得多（目前，每100个工作年龄约有28个年龄较大的受赡养人，而1960年每100名工人约有17名老年人需赡养 [2]）。

美国社会流动性增加以及离婚率增加：因此，家庭更可能是地理上分离的，家庭纽带更复杂。尽管如此，76%的人 ≥ 65 人居住在一名家庭看护者的 20 分钟范围内（1)。

越来越多的女性进入职场:以前，由于对性别角色的期望，女性承担了照顾年迈父母的大部分责任，但职业需求减少了她们这样做的可能性。

改善对慢性病的管理:依赖他人和身患重病的老年人数量正在增加。

这些因素预测了除家人、朋友和邻居外的一些人提供的家庭医疗保健服务的需求不断增加。

看护的影响 尽管照护是很有益的，但它也有负面影响。家庭照护者可能承受着相当大的压力（称为照护负担）以及一系列的健康问题、孤立、疲劳、沮丧，有时导致无助和精疲力竭（照护者倦怠）或 虐待老人。当老年人有更大的疾病和残疾负担并且需要更高强度的护理时，对护理人员的影响可能更大。 照护也可能成为经济负担。有一方需要照护的夫妻往往更穷。成年子女或他们的配偶可能需要减少工作时间或长时间休假。尽管诸如《家庭医疗休假法》等政策确保了机制来挑战与此类旷工有关的歧视性终止或治疗（包括同性伴侣之间的），但对许多护理人员来说工资损失都是一个严重的现实。2018年《承认，协助，包括支持和参与（RAISE）家庭照护者法案》等新政策旨在确定政府，社区，卫生保健提供者，雇主和其他人可以采取的步骤，以帮助为爱的人提供照料的亲属和伴侣。 在 COVID-19 大流行期间（因为它需要隔离和中断正规护理），家庭看护者报告说压力、焦虑、抑郁、睡眠障碍、疲劳、食品不安全和财务担忧显着增加，而且社会参与度和经济幸福感下降（3)。 所有老年人的照顾者都应与社会工作者联系，以评估他们对支持、服务转介和咨询的需求，并评估他们获得通过以下方式向照顾者提供的培训、暂托、财务支持和其他服务的资格： 医疗补助豁免计划 适用于选择留在家中、符合疗养院资格的老年人。 护理人员的有效干预措施包括跨学科护理协调；效益优化；关于条件和治疗的教育；即时和持续的情感支持；个人、家庭和团体咨询；临时护理服务；以及照顾任务方面的务实援助。重要的是，照护者可以从医生、护士、社会工作者或项目经理处得到安慰和学习照护的有用信息或策略。 照护者也可采取以下措施，为提供照护作自我准备并避免发生照护者倦怠： 关注他们的身体、情感、娱乐、精神和经济需要

在合适时间想其他家庭成员和朋友寻求照护或支持帮助

调查外部能提供心理支持（如支持团队）或照护帮助（如咨询、家提供健康照护、成人日间照护、膳食计划、短期照护）的团队

如果他们的家庭成员充满敌意或难以相处，学习不把这件事放在心上并处理情绪压力的策略