紧急避孕可以用于在无保护的性行为后短时间内防止怀孕。常用的紧急避孕方法包括

在无保护性交后5天内插入宫内铜避孕器（T380A宫内节育器）

置入 52mg 左炔诺孕酮释放型宫内节育器，与含铜宫内节育器一样，可能需要在无保护性交后 5 天内置入

无保护性生活120小时内，一次性口服左炔诺孕酮1.5mg

无保护性生活120小时内，一次性口服醋酸乌利司他30mg

对于月经规律的女性，一次性行为的妊娠率约为5％。如果性交发生于月经中期，妊娠率约为20％至30％。

当使用宫内铜避孕药具或者52mg左炔诺孕酮释放IUD进行紧急避孕时，必须在无保护性交后5天内（或在怀疑排卵后5天之内，如果可以估计排卵时间）置入。使用释放铜的宫内节育器进行紧急避孕的怀孕率为 0.1%，释放 52 毫克左炔诺孕酮的宫内节育器的怀孕率为 0.3% (1)。当然，宫内节育器可不取出而用于长期避孕。作为紧急避孕措施，含铜宫内节育器可能会影响囊胚着床；然而，它似乎不会破坏已经确定的妊娠。月经来潮加上妊娠试验阴性可有效排除妊娠;在置入宫内节育器2到3周后需行妊娠试验，以确保置入前无意外妊娠。

口服左炔诺孕酮（1.5 mg，单剂量）作为紧急避孕措施，通过抑制或延迟排卵来预防怀孕。口服左炔诺孕酮紧急避孕后，怀孕概率降低了85%，此时怀孕率为2-3%。然而，总体避孕效果取决于以下几个方面：

妇女在没有紧急避孕措施的情况下怀孕的风险

紧急避孕的给予时间（处于月经周期的时段）

女性体重指数（BMI；在体重指数>30 kg/m2的女性中，左炔诺孕酮紧急避孕效果不如醋酸乌利司他）

在美国，口服左炔诺孕酮紧急避孕可在药房柜台后获得，无需处方。作为快速启动方案的一部分，可以在使用口服左炔诺孕酮的同时开始使用激素避孕药。建议使用备用方法（如避孕套）7 天。

乌利司他 （单次口服剂量30毫克）是一种孕激素-受体调节剂，作为紧急避孕药时妊娠率约为1.5%，因此比口服左炔诺孕酮更有效。乌利司他，与左炔诺孕酮类似，主要是通过延迟或抑制排卵避孕。尽管对于BMI> 30 kg/m2的女性乌利司他比左炔诺孕酮更有效，但其效果也随着BMI的增加而下降。因此，对于强烈要求避孕的肥胖女性，带铜宫内节育器是紧急避孕的首选方法。而乌利司他是处方药。使用乌利司他后 6 天不应开始激素避孕，因为 孕激素 可能会干扰紧急避孕药的功效。如果在第 6 天开始激素避孕，则应使用备用方法（如避孕套）7 天。

左炔诺孕酮或乌利司他紧急避孕没有绝对禁忌症。口服左炔诺孕酮和乌利司他紧急避孕应在无保护性交后120小时内尽快采取。

Yuzpe法 是另一种方案。 它包含2片药片，每片含乙炔雌二醇50mcg和左炔诺孕酮0.25mg，需在无保护性生活72小时内服用，12小时后补服2片。大剂量雌激素常引起恶心及呕吐。作为快速启动协议的一部分，可以在使用 Yuzpe 方法的同时开始使用激素避孕药。建议使用备用方法（如避孕套）7 天。Yuzpe方法不比其他方法有效。因此，除非在无法使用其他方法的情况下，不再推荐此种避孕方式。

建议在使用紧急避孕措施后2周进行尿妊娠试验。

参考文献 1.Turok DK, Gero A, Simmons RG, et al: Levonorgestrel vs. copper intrauterine devices for emergency contraception.N Engl J Med 384 (4):335–344, 2021.doi: 10.1056/NEJMoa2022141