在美国，1/3有意愿避孕的夫妻，尤其是>30岁以上的妇女，常选择输精管切除或输卵管结扎来实现永久避孕。

灭菌程序非常有效； 1年的怀孕率是

输精管结扎术：0.15%

输卵管永久性避孕手术：0.6%

绝育旨在并且应该被假定为永久性的。如果需要怀孕，可以考虑再吻合，但此类手术后的活产率为

在女性中，成功的逆转取决于患者的年龄、输卵管手术的类型、剩余管的百分比、骨盆区域的疤痕量以及女性及其伴侣的生育力测试结果。