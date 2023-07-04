在美国，1/3有意愿避孕的夫妻，尤其是>30岁以上的妇女，常选择输精管切除或输卵管结扎来实现永久避孕。
灭菌程序非常有效； 1年的怀孕率是
输精管结扎术：0.15%
输卵管永久性避孕手术：0.6%
绝育旨在并且应该被假定为永久性的。如果需要怀孕，可以考虑再吻合，但此类手术后的活产率为
输精管结扎术逆转后：约 26% (1)
输卵管绝育后：当输卵管关闭时为一小部分，当输卵管取出时为0%（体外受精可能成功使用）
在女性中，成功的逆转取决于患者的年龄、输卵管手术的类型、剩余管的百分比、骨盆区域的疤痕量以及女性及其伴侣的生育力测试结果。
输精管结扎术
过程就是切除输精管，然后结扎或电灼切除的末端。输精管结扎术在局部麻醉下20分钟即可完成。 在术后大约需要20次射精直至有2次射精证明是无精子的，方可实现绝育，一般需要3月。在这段时间内需使用其他避孕方法。
术后有2〜3天感到轻微不适是常见的。 建议在此期间服用非甾体抗炎药 (NSAID) 并且不要尝试射精。
输精管结扎术的并发症 包括
血肿（≤5％）
精子肉芽肿（精子渗漏引起的炎症反应）
自发性再吻合，通常在手术后不久发生
输精管切除术后5年累积怀孕率是1.1％。
输卵管绝育术
对于输卵管绝育，输卵管可能会
切开并切除一段
通过结扎、电灼或其他各种机械装置（硅胶环，弹簧夹）封闭管腔
完全切除
使用弹簧夹的怀孕率要高于塑料带。 使用器械装置完成的绝育手术造成的组织损伤小，因此可能比结扎或电灼闭合更易复通。 完全切除输卵管可将卵巢癌的风险降低 40% 至 50%（2）。产后永久性避孕的失败率低于间隔性避孕。
可采用以下手术方法：
腹腔镜检查，通常用于内部手术（产后）
微型剖腹手术，通常用于产后手术
输卵管结扎可在剖宫产期间进行，也可在阴道分娩后1至2天通过脐周小切口（剖腹探查术）进行 (3)。
腹腔镜永久避孕
用于为妇女提供永久性避孕的腹腔镜手术作为间隔手术（与怀孕无关）进行，通常在分娩后至少6周和手术室进行；使用全身麻醉剂。
这些手术的10年累积失败率约1.8％;然而，某些手术有更高的失败率。
小切口永久性避孕
当女性希望在分娩后不久行绝育手术，经腹小切口手术 有时可用来代替腹腔镜下绝育术。
小切口开腹术可在全身麻醉、区域麻醉或局麻下完成。它需要一个小的腹部切口（长约2.5至7.6厘米），且需切除双侧输卵管部分组织。与腹腔镜手术相比，经腹小切口手术造成更多疼痛且恢复时间长。
宫腔镜永久避孕
在2000年代早期，宫腔镜下输卵管内螺旋微插入术用于永久性避孕。截至2018年12月31日，该方法中使用的设备已从市场下架。因此，不再使用此方法。
用于宫腔镜消毒的线圈由镍/钛合金外层和不锈钢和聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）内层组成。PET纤维刺激向内生长反应，从而闭塞输卵管管腔。
宫腔镜和腹腔镜永久避孕的意外怀孕率相似。如果患者有持续的骨盆疼痛或阴道出血，则可能必须取出微型插入物。通常，通过宫腔镜检查取出微型插入物，但如果微型插入物的一部分位于输卵管外，则可能需要进行腹腔镜检查。
并发症
输卵管绝育术的并发症并不常见。这些措施包括
死亡率：1〜2/100,000
出血或肠损伤：约0.5％
其它并发症（例如输卵管闭塞失败）：多达5％的女性
异位妊娠：约30%发生在输卵管闭塞后。
宫腔镜永久性避孕的并发症还包括盆腔疼痛，子宫异常出血和炎症性疾病。
参考文献
1.Lee R, Li PS, Schlegel PN, Goldstein M: Reassessing reconstruction in the management of obstructive azoospermia: reconstruction or sperm acquisition?Urol Clin North Am 35 (2):289-301, 2008.doi: 10.1016/j.ucl.2008.01.005
2.Hanley GE, Pearce CL, Talhouk A, et al: Outcomes From Opportunistic Salpingectomy for Ovarian Cancer Prevention. JAMA Netw Open 5(2):e2147343, 2022.2022 年 2 月 1 日发布。doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.47343
3.Yoon SH, Kim SN, Shim SH, et al: Bilateral salpingectomy can reduce the risk of ovarian cancer in the general population: A meta-analysis. Eur J Cancer 55:38-46, 2016.doi:10.1016/j.ejca.2015.12.003
关键点
告诉患者输精管切除术或输卵管结扎术是永久性的，尽管逆转手术有时可以恢复生育能力。
对于男性，切断输精管，然后将其断端结扎或电灼;在两次射精确认为无精子后，可确定绝育手术成功，这个过程常需3个月。
对于女性，输卵管被切断或切除输卵管部分组织，或通过结扎、电灼或环等机械装置闭塞输卵管，如硅胶环或弹簧夹封闭输卵管；手术可通过腹腔镜和经腹小切口手术来完成。